Хуркач
Хуберт провел уже два матча в одиночном разряде в рамках United Cup. И пока что можно сказать, что в его игре достаточно уязвимых мест.
Сначала польский теннисист не смог обыграть в двух сетах бразильца Тьяго Сейбота Уайлда — 6:7, 6:2, 6:3. Это стало сюрпризом, все-таки соперник не лучшим образом играет на харде.
Дальше было поражение от Алехандро Давидовича-Фокины — 6:3, 3:6, 4:6. Испанец подтвердил статус одного из самых неудобных соперников для Хуркача, чей теннис невероятно зависим от первой подачи.
С другой стороны, ничего удивительного произошло, у Хуби всегда много подобных, очень нервных матчей.
Чжан
Чжичжэнь тем временем тоже выиграл ни один из двух предыдущих матчей в одиночке.
Китайский теннисист начал турнир с волевой победы над чехом Иржи Легечкой -5:7, 6:3, 6:4.
Во втором матче Чжан ожидаемо проиграл Новаку Джоковичу — 3:6, 2:6. Серб был максимально настроен на результат, что бросилось в глаза уже в первых геймах.
Но даже здесь Чжан все равно сумел показать, что его ни в коем случае нельзя недооценивать.
Прогноз и ставка
На Хуркача в этом матче можно поставить за 1.41, победу Чжана букмекеры предлагают за 2.92.
Минувшей осенью поляк и китаец провели два очень нервных матча. В первом Хуберт дожал Чжичжэня на решающем тай-брейке в Шанхае, а во втором победу одержал Чжан — тоже на решающем тай-брейке.
Скорее всего, в предстоящем матче будет и третья партия, и как минимум один тай-брейк.
Ставка — тотал геймов больше 22,5 за 1.92.