Поляк Хуберт Хуркач сыграет против китайца Чжичжэня Чжана в плей-офф United Cup (Австралия). Матч пройдет 3 января, начало — в 05:00 мск. Хуркач — Чжан: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Хуркач

Хуберт провел уже два матча в одиночном разряде в рамках United Cup. И пока что можно сказать, что в его игре достаточно уязвимых мест.

Сначала польский теннисист не смог обыграть в двух сетах бразильца Тьяго Сейбота Уайлда — 6:7, 6:2, 6:3. Это стало сюрпризом, все-таки соперник не лучшим образом играет на харде.

Дальше было поражение от Алехандро Давидовича-Фокины — 6:3, 3:6, 4:6. Испанец подтвердил статус одного из самых неудобных соперников для Хуркача, чей теннис невероятно зависим от первой подачи.

С другой стороны, ничего удивительного произошло, у Хуби всегда много подобных, очень нервных матчей.

Чжан

Чжичжэнь тем временем тоже выиграл ни один из двух предыдущих матчей в одиночке.

Китайский теннисист начал турнир с волевой победы над чехом Иржи Легечкой -5:7, 6:3, 6:4.

Во втором матче Чжан ожидаемо проиграл Новаку Джоковичу — 3:6, 2:6. Серб был максимально настроен на результат, что бросилось в глаза уже в первых геймах.

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Но даже здесь Чжан все равно сумел показать, что его ни в коем случае нельзя недооценивать.

Прогноз и ставка

На Хуркача в этом матче можно поставить за 1.41, победу Чжана букмекеры предлагают за 2.92.

Минувшей осенью поляк и китаец провели два очень нервных матча. В первом Хуберт дожал Чжичжэня на решающем тай-брейке в Шанхае, а во втором победу одержал Чжан — тоже на решающем тай-брейке.

Скорее всего, в предстоящем матче будет и третья партия, и как минимум один тай-брейк.

Ставка — тотал геймов больше 22,5 за 1.92.