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    Хуркачу и Чжану снова понадобится решающий тай-брейк?

    Хуркач — Чжан. Ставка (к. 1.92) и прогноз на United Cup 3 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на Хуркач — Чжан
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    Хуберт Хуркач
    Поляк Хуберт Хуркач сыграет против китайца Чжичжэня Чжана в плей-офф United Cup (Австралия). Матч пройдет 3 января, начало — в 05:00 мск. Хуркач — Чжан: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    Хуркач

    Хуберт провел уже два матча в одиночном разряде в рамках United Cup. И пока что можно сказать, что в его игре достаточно уязвимых мест.

    Сначала польский теннисист не смог обыграть в двух сетах бразильца Тьяго Сейбота Уайлда — 6:7, 6:2, 6:3. Это стало сюрпризом, все-таки соперник не лучшим образом играет на харде.

    Дальше было поражение от Алехандро Давидовича-Фокины — 6:3, 3:6, 4:6. Испанец подтвердил статус одного из самых неудобных соперников для Хуркача, чей теннис невероятно зависим от первой подачи.

    С другой стороны, ничего удивительного произошло, у Хуби всегда много подобных, очень нервных матчей.

    Чжан

    Чжичжэнь тем временем тоже выиграл ни один из двух предыдущих матчей в одиночке.

    Китайский теннисист начал турнир с волевой победы над чехом Иржи Легечкой -5:7, 6:3, 6:4.

    Во втором матче Чжан ожидаемо проиграл Новаку Джоковичу — 3:6, 2:6. Серб был максимально настроен на результат, что бросилось в глаза уже в первых геймах.

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    Но даже здесь Чжан все равно сумел показать, что его ни в коем случае нельзя недооценивать.

    Прогноз и ставка

    На Хуркача в этом матче можно поставить за 1.41, победу Чжана букмекеры предлагают за 2.92.

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    Минувшей осенью поляк и китаец провели два очень нервных матча. В первом Хуберт дожал Чжичжэня на решающем тай-брейке в Шанхае, а во втором победу одержал Чжан — тоже на решающем тай-брейке.

    Скорее всего, в предстоящем матче будет и третья партия, и как минимум один тай-брейк.

    Ставка — тотал геймов больше 22,5 за 1.92.

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    Хуркач — Чжан: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 03.01.2024. Прогнозы на теннис. Хуркачу и Чжану снова понадобится решающий тай-брейк?
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