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    Сможет ли Ястремская выиграть у Бюрель?

    Ястремская — Бюрель. Ставка (к. 2.35) и прогноз на турнир в Анже 9 декабря 2023 года

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    Даяна Ястремская
    Украинка Даяна Ястремская сыграет против француженки Клары Бюрель в полуфинале турнира в Анже (Франция). Матч пройдет 9 декабря, начало — в 18:00 мск. Ястремская — Бюрель: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    Ястремская

    Даяна по итогам недели может вернуться в топ-100. Правда, для этого ей надо взять титул.

    Украинка всего лишь второй раз в сезоне выиграла три матча подряд на уровне основной сетки. Первый был в августе на небольшом турнире в Польше.

    В пятницу Ястремская с трудом выиграла у американки Маккартни Кесслер — 5:7, 6:3, 7:6.

    В третьем сете бывшая 21-я ракетка мира отыграла у соперницы подачу на матч при счете 3:5 и матчбол на решающем тай-брейке. В общем, без везения не обошлось.

    Перед этим Даяна остановила француженку Тифани Леметр и киприотку Ралуку Сербан.

    Бюрель

    Клара в предыдущем раунде выиграла у Эрики Андреевой — 7:6, 2:6, 6:3.

    Россиянка здорово боролась в первух двух партиях, тогда как на решающую ей, по всей видимости, не хватило сил. Для 19-летней россиянки это был уже восьмой матч за последние десять дней.

    В предыдущих матчах на этой неделе Бюрель выиграла у соотечественницы Эльзы Жакмо и немки Моны Бартель.

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    Клара пятый раз в сезоне выиграла не менее трех матчей в рамках одного турнира.

    Прогноз и ставка

    На Ястремскую в этом матче можно поставить за 2.33, победу Бюрель букмекеры предлагают за 1.57.

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    В отличие от предыдущих соперниц, француженка, скорее всего, воспользуется ошибками украинской теннисистки. Даяна по-прежнему чересчур неуверенно играет на собственной подаче, это ее главная проблема.

    Ставка — победа Бюрель в двух сетах за 2.35.

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    Ястремская — Бюрель: прогноз, ставка (2.35), статистика, коэффициенты матча 09.12.2023. Прогнозы на теннис. Сможет ли Ястремская выиграть у Бюрель?
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