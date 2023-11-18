Американец Брэндон Накашима сыграет против бельгийца Александра Блокса в полуфинале «челленджера» в Дандерюде (Швеция). Матч пройдет 18 ноября, начало — в 17:00 мск. Блокс — Накашима: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Блокс

Для Александра это лучший турнир не только в сезоне, но и в карьере.

На своем первом «челленджере» 18-летний теннисист сразу же дошел до полуфинала. Но его выступление все равно не удивило.

В середине октября на домашнем турнире ATP в Антверпене Блокс прошел квалификацию, после чего едва не остановил немца Янника Ханфманна.

На этой неделе Александр начал с победы над Максимилианом Нойкристом, после чего выиграл у Корентена Мутэ (7:6, 6:1) и Якуба Меньшика (6:3, 6:0), который в начале сентября дошел до третьего круга на Открытом чемпионате США.

Очень похоже, что парень стремительно пройдет путь к топ-100. В Дандерюд он приехал в статусе 412-й ракетки мира.

Накашима

Брэндон тем временем дошел до полуфинала на втором турнире подряд.

В начале месяца американец остановился в шаге от решающего матча на «челленджере» в Бергамо. В финал его не пустил британец Джек Дрэйпер (1:6, 6:3, 5:7).

На текущем турнире Накашима до сих пор не отдал ни сета. Бывшая 43-я ракетка мира выиграл у Яна Чоински, Дениса Евсеева и Давида Гоффена.

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Брэндон дожал когда-то входившего в топ-10 бельгийца на тай-брейке второго сета — 6:2, 7:6.

Прогноз и ставка

На Блокса в этом матче можно поставить за 3.58, победу Накашимы букмекеры предлагают за 1.27.

Бельгиец действительно талантлив, но в данном случае ему вряд ли удастся удивить соперника. Американец явно настроен взять титул.

Ставка — победа Накашимы + тотал геймов больше 18,5 за 1.82.