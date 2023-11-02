Поляк Хуберт Хуркач сыграет против аргентинца Франсиско Серундоло в третьем круге «Мастерса» в Париже. Матч пройдет 2 ноября, начало — в 16:00 мск. Серундоло -Хуркач: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Серундоло

Франсиско на этой неделе внезапно решил напомнить, что неспроста закрепился в топ-30.

В первом круге аргентинец одержал волевую победу над французом Гаэлем Монфисом — 4:6, 7:6, 7:5.

Во втором раунде Серундоло остановил Каспера Рууда, который приехал в столицу Франции бороться в том числе за попадание на Итоговый турнир ATP.

Франсиско четко показал, что норвежцу нечего делать на турнире для лучших теннисистов мира. Для победы над бывшей второй ракеткой мира ему хватило двух сетов — 7:5, 6:4. Рууд чересчур слабо играл даже на собственной подаче.

Хуркач

Вместо Рууда на итоговый, скорее всего, поедет Хуркач, который, надо признать, действительно этого заслуживает.

Во втором раунде поляк одержал победу над испанцем Роберто Баутистой-Агутом — 6:3, 6:2.

В этом матче Хуркач достиг отметки в 1000 эйсов в текущем сезоне. Последний раз такое количество подач навылет выполнили Джон Изнер и Рейлли Опелка в 2019 году.

Все прогнозы на теннис

Несмотря на то, что предыдущая неделя получилась сложной и в эмоциональном, и в физическом плане, Хуркач все равно находится в шикарной форме.

Прогноз и ставка

На Серундоло в этом матче можно поставить за 3.46, победу Хуркача букмекеры предлагают за 1.31.

Скорее всего, поляк просто задавит аргентинца своей первой подачей. Серундоло будет так же тяжело, как и Баутисте-Агуту.

Ставка — победа Хуркача с форой по геймам (-3,5) за 1.92.