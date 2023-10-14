Поляк Хуберт Хуркач сыграет против американца Себастьяна Корды в полуфинале «Мастерса» в Шанхае (Китай). Матч пройдет 14 октября, начало — в 11:30 мск. Хуркач — Корда: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Хуркач

Хуберт шестой раз в карьере добрался до полуфинала на «Мастерсе». В предыдущих случаях он дважды проходил в финал.

В четвертьфинале поляк одержал волевую победу на Фабианом Марожаном — 4:6, 6:1, 6:3.

Хуркач не очень удачно провел первую партию, но потом просто снес венгерского теннисиста с корта.

Второй и третий сеты в этом плане стали показательными, Хуберт отдал сопернику на собственной подаче в общей сложности лишь девять очков.

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И уже давно известно, что с таким Хуркачем тяжело даже главным звездам тура — Новаку Джоковичу и Карлосу Алькарасу. С другой стороны, его игра чересчур зависит от первой подачи, и это часто становится большой проблемой.

Корда

Себастьян тем временем впервые сыграет в полуфинале на таком уровне.

В четвертьфинале у Корды был невероятный по напряжению матч против Бена Шелтона — 6:7, 6:2, 7:6.

В решающем сете Корда вел с брейком, ситуация была полностью под контролем, но в итоге соперник едва не совершил просто эпичный камбэк.

На тай-брейке Шелтон «летел» 2:6, но сделал 6:6. И в этой ситуации Себастьян мог легко развалиться, но, как оказалось, у него тоже все в порядке с нервной системой.

И в целом американец демонстрирует очень высокий уровень игры на этом турнире, достаточно вспомнить его победу над Даниилом Медведевым (7:6, 6:2) в третьем круге.

Прогноз и ставка

Букмекеры не видят фаворита в этом матче. И на Хуркача, и на Корду можно поставить за 1.90.

В начале года американец выиграл у поляка в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии. В том матче Себастьян вырвал победу на тай-брейке пятого сета.

И есть подозрение, что в предстоящей игре будет не один тай-брейк.

Ставка — тотал геймов больше 24,5 за 1.92.