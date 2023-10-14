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    Хуркач обыграет Корду и выйдет в финал в Шанхае?

    Хуркач — Корда. Ставка (к. 1.92) и прогноз на «Мастерс» в Шанхае 14 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Хуркач — Корда
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    Хуберт Хуркач
    Поляк Хуберт Хуркач сыграет против американца Себастьяна Корды в полуфинале «Мастерса» в Шанхае (Китай). Матч пройдет 14 октября, начало — в 11:30 мск. Хуркач — Корда: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Шанхай. Мужчины 14 Октября 2023 года

    Хуркач

    Хуберт шестой раз в карьере добрался до полуфинала на «Мастерсе». В предыдущих случаях он дважды проходил в финал.

    В четвертьфинале поляк одержал волевую победу на Фабианом Марожаном — 4:6, 6:1, 6:3.

    Хуркач не очень удачно провел первую партию, но потом просто снес венгерского теннисиста с корта.

    Второй и третий сеты в этом плане стали показательными, Хуберт отдал сопернику на собственной подаче в общей сложности лишь девять очков.

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    И уже давно известно, что с таким Хуркачем тяжело даже главным звездам тура — Новаку Джоковичу и Карлосу Алькарасу. С другой стороны, его игра чересчур зависит от первой подачи, и это часто становится большой проблемой.

    Корда

    Себастьян тем временем впервые сыграет в полуфинале на таком уровне.

    В четвертьфинале у Корды был невероятный по напряжению матч против Бена Шелтона — 6:7, 6:2, 7:6.

    В решающем сете Корда вел с брейком, ситуация была полностью под контролем, но в итоге соперник едва не совершил просто эпичный камбэк.

    На тай-брейке Шелтон «летел» 2:6, но сделал 6:6. И в этой ситуации Себастьян мог легко развалиться, но, как оказалось, у него тоже все в порядке с нервной системой.

    И в целом американец демонстрирует очень высокий уровень игры на этом турнире, достаточно вспомнить его победу над Даниилом Медведевым (7:6, 6:2) в третьем круге.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры не видят фаворита в этом матче. И на Хуркача, и на Корду можно поставить за 1.90.

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    В начале года американец выиграл у поляка в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии. В том матче Себастьян вырвал победу на тай-брейке пятого сета.

    И есть подозрение, что в предстоящей игре будет не один тай-брейк.

    Ставка — тотал геймов больше 24,5 за 1.92.

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    Хуркач — Корда: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 14.10.2023. Прогнозы на теннис. Хуркач обыграет Корду и выйдет в финал в Шанхае?
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