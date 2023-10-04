Россиянин Аслан Карацев сыграет против француза Кентена Алиса в первом круге «Мастерса» в Шанхае (Китай). Матч пройдет 4 октября, начало — в 05:00 мск. Карацев — Алис: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Карацев

Аслан в конце прошлого месяца провел отличный турнир в китайском Чжухае, сумев дойти до полуфинала.

Россиянин обыграл трех солидных соперников — итальянца Маттео Арнальди и британцев Энди Маррея и Кэмерона Норри.

Дальше было поражение от Есихито Нисиоки (4:6, 4:6). И есть подозрение, что на этот матч Карацеву банально не хватило сил. Перед этим он провел на корте в общей сложности восемь часов.

Но уровень игры Аслана снова порадовал. С таким теннисом ему вполне по силам закрепиться в топ-50.

Алис

А Кентент тем временем уже с трудом может вспомнить, когда последний раз выигрывал матч.

Неприятная серия француза началась сразу после Уимблдона, на котором он дошел до третьего раунда.

После этого Алис не сумел пройти первый круг на Открытом чемпионате США, в Уинстон-Сейлеме и даже на «челленджерах» в Порту и Ренне.

Все прогнозы на теннис

Зато в первой половине сезона у него были очень приличные результаты. Например, четвертый круг на мартовском «Мастерсе» в Майами и полуфинал в португальском Эшториле, а также четвертьфиналы в Окленде и Монпелье. Но сейчас французский теннисист явно не в лучшей форме.

Прогноз и ставка

На Карацева в этом матче можно поставить за 1.42, победу Алиса букмекеры предлагают за 2.87.

Аслан и Кентен когда-то уже встречались, но было это давно, больше четырех лет назад. Эти матчи точно нет смысла вспоминать.

А если судить по текущей ситуации, то логично предположить, что российский теннисист воспользуется проблемами соперника и выйдет в следующий раунд.

Ставка — победа Карацева + тотал геймов больше 20,5 за 2.01.