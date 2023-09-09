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    Сможет ли Соболенко обыграть Гауфф в финале US Open?

    Гауфф — Соболенко. Ставка (к. 2.11) и прогноз на финал Открытого чемпионата США 9 сентября 2023 года

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    Арина Соболенко
    Белоруска Арина Соболенко сыграет против американки Кори Гауфф в финале Открытого чемпионата США. Матч пройдет 9 сентября, начало — в 23:00 мск. Гауфф — Соболенко: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. US Open. Женщины 09 Сентября 2023 года

    Гауфф

    Кори второй раз в карьере добралась до финала на турнире «Большого шлема». Первый был в прошлом году, когда она уступила Иге Свентек в решающем матче на «Ролан Гаррос».

    Кори Гауфф
    globallookpress.com

    Классные результаты и игра американки на текущем турнире не стали сюрпризом.

    Незадолго до домашнего мэйджора она взяла титулы в Вашингтоне и Цинциннати, обыграв ряд очень серьезных соперниц, включая Свентек.

    На US Open 19-летняя теннисистка начала с волевой победы над Лаурой Зигемунд, после чего выиграла у Мирры Андреевой, Элизы Мертенс и Каролин Возняцки.

    В четвертьфинале Гауфф разгромила Алену Остапенко (6:0, 6:2), которая перед этим остановила Свентек.

    А в полуфинале Коко одержала победу над чешкой Каролиной Муховой (6:4, 7:5). В этом матче ее выручила, прежде всего, эффективная игра на приеме.

    Соболенко

    Арина тем временем тоже второй раз сыграет в финале турнира «Большого шлема». В начале года она взяла титула на Australian Open.

    Белоруска уверенно прошла путь до полуфинала, после чего совершила невероятный камбэк в матче с Мэдисон Киз.

    Соболенко проиграла первый сет со счетом 0:6, во втором отыграла подачу на матч при 4:5, а в решающем сделала обратный брейк.

    Все прогнозы на US Open

    Вторую и третью партии Арина, которая со следующей недели возглавит рейтинг, выиграла на тай-брейке, сумев, в отличие от американки, справиться с напряжением.

    Примечательно, что в пяти предыдущих матчах Арина отдавала соперницам не более пяти геймов.

    Прогноз и ставка

    На Гауфф в этом матче можно поставить за 2.10, победу Соболенко букмекеры предлагают за 1.90.

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    В середине марта Арина легко обыграла Кори в четвертьфинале крупного турнира в Индиан-Уэллсе — 6:4, 6:0.

    Однако на данный момент счет в противостоянии 3-2 в пользу американки. В прошлом году американка дожала белорусскую теннисистку на тай-брейке третьего сета в матче второго раунда в Торонто.

    Вряд ли сейчас есть смысл делать акцент на весеннем матче между этими теннисистками. Хотя бы по той причине, что Кори с тех пор добилась впечатляющего прогресса.

    Ставка — тотал геймов больше 22,5 за 2.11. Скорее всего, девушкам не хватит двух партий.

    Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 2.65.

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    Гауфф — Соболенко: прогноз, ставка (2.11), статистика, коэффициенты матча 09.09.2023. Прогнозы на теннис. Сможет ли Соболенко обыграть Гауфф в финале US Open?
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