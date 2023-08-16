Датчанин Хольгер Руне сыграет против американца Маккензи Макдональда во втором круге «Мастерса» в Цинциннати. Матч пройдет 16 августа, начало — в 22:30 мск. Руне — Макдональд: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Руне

Хольгер после Уимблдона до сих пор провел лишь три матча. При этом два из них — на Кубке Хопмана.

На прошлой неделе датчанин провалил «Мастерс» в Торонто, не выиграв там ни одного матча.

Руне потерпел поражение от американца Маркоса Гирона — 2:6, 6:4, 3:6.

Но это все равно не повод для каких-либо выводов. Достаточно вспомнить, что перед этим он вышел в финал в Риме, в четвертьфинал на «Ролан Гаррос» и на Уимблдоне, а также в полуфинал турнира в Риме.

Плюс надо учитывать матч с Гироном был для Руне первым на твердом покрытии после большого перерыва.

Макдональд

Маккензи тем временем начал турнир с победы над немцем Янником Ханфманном — 7:5, 6:1.

В принципе, ничего удивительного, учитывая недавние результаты американского теннисиста.

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На прошлой неделе Макдональд дошел до четвертьфинала в Торонто, выиграв у Аслана Карацева, Андрея Рублева и Милоша Раонича.

В этом году Маккензи выиграл 17 из 26 матчей на харде.

Прогноз и ставка

На Руне в этом матче можно поставить за 1.60, победу Макдональда букмекеры предлагают за 2.34.

Весной Хольгер обыграл американца на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе со счетом 7:5, 6:3.

Легко не будем, но вполне вероятно, что датчанину снова хватит двух сетов для победы над Макдональдом.

Ставка — победа Руне в двух сетах за 2.44.