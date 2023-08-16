Руне
Хольгер после Уимблдона до сих пор провел лишь три матча. При этом два из них — на Кубке Хопмана.
На прошлой неделе датчанин провалил «Мастерс» в Торонто, не выиграв там ни одного матча.
Руне потерпел поражение от американца Маркоса Гирона — 2:6, 6:4, 3:6.
Но это все равно не повод для каких-либо выводов. Достаточно вспомнить, что перед этим он вышел в финал в Риме, в четвертьфинал на «Ролан Гаррос» и на Уимблдоне, а также в полуфинал турнира в Риме.
Плюс надо учитывать матч с Гироном был для Руне первым на твердом покрытии после большого перерыва.
Макдональд
Маккензи тем временем начал турнир с победы над немцем Янником Ханфманном — 7:5, 6:1.
В принципе, ничего удивительного, учитывая недавние результаты американского теннисиста.
На прошлой неделе Макдональд дошел до четвертьфинала в Торонто, выиграв у Аслана Карацева, Андрея Рублева и Милоша Раонича.
В этом году Маккензи выиграл 17 из 26 матчей на харде.
Прогноз и ставка
На Руне в этом матче можно поставить за 1.60, победу Макдональда букмекеры предлагают за 2.34.
Весной Хольгер обыграл американца на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе со счетом 7:5, 6:3.
Легко не будем, но вполне вероятно, что датчанину снова хватит двух сетов для победы над Макдональдом.
Ставка — победа Руне в двух сетах за 2.44.