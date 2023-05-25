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    Серундоло дожмет Дрейпера в третьем сете?

    Дрейпер — Серундоло. Ставка (к. 2.43) и прогноз на турнир в Лионе 25 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на Дрейпер — Серундоло
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    Джек Дрейпер
    Британец Джек Дрейпер сыграет против аргентинца Франсиско Серундоло в четвертьфинале турнира в Лионе. Матч пройдет 25 мая, начало — в 12:00 мск. Дрейпер — Серундоло: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Дрейпер

    Джек уверенно преодолел предыдущие раунды, до сих пор не отдав ни сета.

    В первом матче британец одержал победу над французом Александром Мюллером — 6:2, 6:3.

    Во втором круге Дрейпер остановил Миомира Кецмановича — 6:4, 7:5.

    Джек не очень удачно начал матч против серба, потерял подачу, но в итоге сделал два брейка и забрал первый сет. Во второй партии у Кецмановича не было ни одного брейк-пойнта.

    Дрейпер проводит всего лишь второй турнир на грунте в этом году. В начале апреля он выиграл один матч в Монте-Карло. После этого британец почти полтора месяца не играл.

    Серундоло

    Франсиско тем временем попал в число сеяных, благодаря чему стартовал сразу со второго круга.

    В первом матче он встречался с Хуаном-Пабло Варильясом. В первом сете аргентинец отдал перуанцу лишь два гейма, а перед началом второй партии соперник снялся.

    Все прогнозы на теннис

    На прошлой неделе Серундоло дошел до четвертьфинала на «Мастерсе» в Риме. В четвертом круге 24-летний теннисист остановил Янника Синнера. Дальше было поражение от Каспера Рууда (6:7, 4:6).

    Еще два матча Франсиско выиграл в Барселоне. А вот на «Мастерсе» в Мадриде он сразу же уступил Педро Качину.

    Прогноз и ставка

    На Дрейпера в этом матче можно поставить за 2.46, победу Серундоло букмекеры предлагают за 1.55.

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    Вполне вероятно, что аргентинец обыграет британца, все-таки у него значительно больше опыта на грунте. Но при этом есть подозрение, что двумя сетами предстоящий матч не ограничится.

    Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.43.

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    Дрейпер — Серундоло: прогноз, ставка (2.43), статистика, коэффициенты матча 25.05.2023. Прогнозы на теннис. Серундоло дожмет Дрейпера в третьем сете?
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