Юбэнкс
Кристофер еще ни разу не играл на грунте в этом сезоне. В Женеве он, похоже, просто решил немного попрактиковать перед Ролан Гаррос.
К слову, в прошлых сезонах американец тоже почти не выступал на глине.
В конце марта Юбэнкс сенсационно дошел до четвертьфинала на «Мастерсе» в Майами. Там ему, конечно, немного повезло с сеткой, но в любом случае ничего подобного ранее с ним не случалось.
После этого Крис сыграл на трех «челленджерах» в Южной Корее. На двух он дошел до четвертьфинала, а еще на одном — до полуфинала.
Пэр
Бенуа получил от организаторов турнира wild card. В текущем рейтинге он всего лишь 160-й.
На минувшей неделе француз не прошел ни одного раунда на «челленджере» в Бордо, сразу же проиграв Доминику Тиму.
Зато на «челленджере» в Италии француз добрался аж до финала. В решающем матче бывшая 18-я ракетка мира проиграл Алехандро Табило.
В текущем сезоне у Пэра до сих пор нет ни одной победы на уровне основной сетки ATP.
Прогноз и ставка
На Юбэнкса в этом матче можно поставить за 2.40, победу Пэра букмекеры предлагают за 1.57.
Для Бенуа это действительно хорошая возможность наконец-то выиграть матч на турнире ATP. Будет совсем печально, если он не сможет пройти американца, который каждый год проводит на грунте два-три матча.
Ставка — победа Пэра в двух сетах за 2.38.