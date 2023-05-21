Француз Бенуа Пэр сыграет против американца Кристофера Юбэнкса в первом круге турнира в Женеве. Матч пройдет 21 мая, начало — в 16:30 мск. Юбэнкс — Пэр: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Юбэнкс

Кристофер еще ни разу не играл на грунте в этом сезоне. В Женеве он, похоже, просто решил немного попрактиковать перед Ролан Гаррос.

К слову, в прошлых сезонах американец тоже почти не выступал на глине.

В конце марта Юбэнкс сенсационно дошел до четвертьфинала на «Мастерсе» в Майами. Там ему, конечно, немного повезло с сеткой, но в любом случае ничего подобного ранее с ним не случалось.

После этого Крис сыграл на трех «челленджерах» в Южной Корее. На двух он дошел до четвертьфинала, а еще на одном — до полуфинала.

Пэр

Бенуа получил от организаторов турнира wild card. В текущем рейтинге он всего лишь 160-й.

На минувшей неделе француз не прошел ни одного раунда на «челленджере» в Бордо, сразу же проиграв Доминику Тиму.

Все прогнозы на теннис

Зато на «челленджере» в Италии француз добрался аж до финала. В решающем матче бывшая 18-я ракетка мира проиграл Алехандро Табило.

В текущем сезоне у Пэра до сих пор нет ни одной победы на уровне основной сетки ATP.

Прогноз и ставка

На Юбэнкса в этом матче можно поставить за 2.40, победу Пэра букмекеры предлагают за 1.57.

Для Бенуа это действительно хорошая возможность наконец-то выиграть матч на турнире ATP. Будет совсем печально, если он не сможет пройти американца, который каждый год проводит на грунте два-три матча.

Ставка — победа Пэра в двух сетах за 2.38.