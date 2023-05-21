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    Пэр наконец-то выиграет матч на уровне ATP?

    Юбэнкс — Пэр. Ставка (к. 2.38) и прогноз на турнир в Женеве 21 мая 2023 года

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    Бенуа Пэр
    Француз Бенуа Пэр сыграет против американца Кристофера Юбэнкса в первом круге турнира в Женеве. Матч пройдет 21 мая, начало — в 16:30 мск. Юбэнкс — Пэр: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Женева. Мужчины 21 Мая 2023 года

    Юбэнкс

    Кристофер еще ни разу не играл на грунте в этом сезоне. В Женеве он, похоже, просто решил немного попрактиковать перед Ролан Гаррос.

    К слову, в прошлых сезонах американец тоже почти не выступал на глине.

    В конце марта Юбэнкс сенсационно дошел до четвертьфинала на «Мастерсе» в Майами. Там ему, конечно, немного повезло с сеткой, но в любом случае ничего подобного ранее с ним не случалось.

    После этого Крис сыграл на трех «челленджерах» в Южной Корее. На двух он дошел до четвертьфинала, а еще на одном — до полуфинала.

    Пэр

    Бенуа получил от организаторов турнира wild card. В текущем рейтинге он всего лишь 160-й.

    На минувшей неделе француз не прошел ни одного раунда на «челленджере» в Бордо, сразу же проиграв Доминику Тиму.

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    Зато на «челленджере» в Италии француз добрался аж до финала. В решающем матче бывшая 18-я ракетка мира проиграл Алехандро Табило.

    В текущем сезоне у Пэра до сих пор нет ни одной победы на уровне основной сетки ATP.

    Прогноз и ставка

    На Юбэнкса в этом матче можно поставить за 2.40, победу Пэра букмекеры предлагают за 1.57.

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    Для Бенуа это действительно хорошая возможность наконец-то выиграть матч на турнире ATP. Будет совсем печально, если он не сможет пройти американца, который каждый год проводит на грунте два-три матча.

    Ставка — победа Пэра в двух сетах за 2.38.

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    Юбэнкс — Пэр: прогноз, ставка (2.38), статистика, коэффициенты матча 21.05.2023. Прогнозы на теннис. Пэр наконец-то выиграет матч на уровне ATP?
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