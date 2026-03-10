прогноз на матч турнира в Индиан-Уэллс, ставка за 3.32

Серб Новак Джокович сыграет против британца Джека Дрейпера в 1/8 финала «Мастерса» в Индиан-Уэллс (США). Матч пройдет 11 марта, начало — в 21:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Джокович — Дрейпер с коэффициентом для ставки за 3.32.

Джокович

Новак хоть и прошел предыдущие раунды, до сих пор играл не очень убедительно.

Достаточно сказать, в обоих матчах ему пришлось провести по три сета.

Во втором раунде серб отдал сет поляку Камилю Майхшаку, но камбэк при этом получился довольно эффектным — 4:6, 6:1, 6:2.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

В третьем круге Джокович одержал победу над Александром Ковачевичем — 6:4, 1:6, 6:4.

«Если честно, я не весь матч наслаждался своей игрой. Приходилось справляться в условиях, когда соперник был просто великолепен. Но я победил, пусть и некрасиво, не так ли? Это важно. Рад, что сегодня преодолел это испытание», — сказал Новак после матча с американцем.

Прогнозы на теннис

Джокович выиграл семь из восьми матчей в этом году. На Australian Open 38-летний теннисист дошел до финала, в котором проиграл Карлосу Алькарасу.

Одним из главных достижений Новака в 2026-м пока остается победа над Янником Синнером в 1/2 финала мельбурнского «тысячника».

Дрейпер

Джек тоже пропускал первый круг, а во втором одержал волевую победу над бывшей девятой ракеткой мира Роберто Баутистой-Агутом — 3:6, 6:3, 6:2.

В третьем раунде британец остановил Франсиско Серундоло. В этом матче ему хватило двух сетов — 6:1, 7:5.

Дрейпер пропустил из-за травмы заключительный отрезок прошлого сезона и начало текущего.

В конце февраля Джек не очень удачно выступил на «пятисотнике» в Дубае, проиграв во втором круге Артуру Риндеркнешу. Но тут важно уточнить, что это был его первый турнир после травмы.

Дрейпер — действующий чемпион турнирпа в Индиан-Уэллс. В прошлом году он проиграл лишь один сет на калифорнийском «тысячнике», а в 1/2 финала его не смог остановить даже Карлос Алькарас.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Джоковича в этом матче можно поставить за 1.77, победу Дрейпера букмекеры предлагают за 2.04.

Прогноз: летом 2021-го Новак отдал сет Джеку в первом круге Уимблдона. Скорее всего, на этот раз британец пойдет еще дальше и одержит свою первую победу над 24-кратным чемпионом «Больших шлемов». Джоковича ждет очень сложный матч.

3.32 Победа Дрейпера в двух сетах Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.32 на матч Джокович — Дрейпер принесёт чистый выигрыш 2320₽, общая выплата — 3320₽

Рекомендуемая ставка: победа Дрейпера в двух сетах за 3.32.