прогноз на матч турнира в Индиан-Уэллс, ставка за 2.03

Испанец Алехандро Давидович-Фокина сыграет против американца Лернера Тьена в 1/8 финала «Мастерса» в Индиан-Уэллс (США). Матч пройдет 11 марта, начало — в 00:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Тьен — Давидович-Фокина с коэффициентом для ставки за 2.03.

Тьен

Лернер попал в число сеяных, благодаря чему пропускал первый круг.

Во втором раунде у американца был сложный матч против австралийца Адама Уолтона — 7:6, 7:6.

В третьем круге Тьен одержал победу над восьмой ракеткой мира Беном Шелтоном — 7:6, 4:6, 6:3.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

В текущем сезоне Тьен провел 15 матчей. На этом отрезке у него десять побед и пять поражений.

Лучшим результатом 20-летнего теннисиста в этом году пока остается выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии.

Прогнозы на теннис

В феврале Тьен не прошел первый раунд на «пятисотнике» в Далласе, проиграв хорвату Марину Чиличу. Вскоре после этого он добрался до полуфинала в Делрей-Бич.

Давидович-Фокина

Алехандро тоже пропускал первый раунд, а во втором его соперником был Закари Свайда.

Испанцу хватило двух сетов для победы над американским теннисистом — 7:6, 6:2.

В третьем круге Давидович-Фокина обыграл Якуба Меншика, тем самым подтвердив, что он все-таки неслучайно находится в топ-20.

Но в этом матче ему пришлось провести три сета — 6:2, 4:6, 6:2.

В текущем сезоне Давидович-Фокина провел 14 матчей. На этом отрезке у него девять побед и пять поражений.

В конце февраля Алехандро не смог защитить прошлогодний финал в Акапулько. На этот раз он проиграл во втором круге итальянцу Маттиа Беллуччи.

Также стоит уточнить, что в этом году Давидович-Фокина пока ни разу не выигрывал больше двух матчей подряд.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Тьена в этом матче можно поставить за 1.76, победу Давидовича-Фокины букмекеры предлагают за 2.06.

Прогноз: в прошлом году Алехандро разгромил Лернера на харде в Вашингтоне — 6:2, 6:2. Этот результат, учитывая невероятный прогресс американца, выглядит как недоразумение. Очевидно, что на этот раз у испанца будет куда больше проблем.

2.03 Тотал геймов больше 23,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.03 на матч Тьен — Давидович-Фокина принесёт чистый выигрыш 1030₽, общая выплата — 2030₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 2.03.