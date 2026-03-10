Сможет ли Медведев выйти в четвертьфинал «тысячника» в Индиан-Уэллс?

прогноз на матч турнира в Индиан-Уэллс, ставка за 2.22

Россиянин Даниил Медведев сыграет против американца Алекса Микельсена в 1/8 финала «Мастерса» в Индиан-Уэллс (США). Матч пройдет 11 марта, начало — в 21:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Медведев — Микельсен с коэффициентом для ставки за 2.22.

Медведев

Игра и результаты Даниила в предыдущих раундах стали настоящим откровением.

Вопреки ожиданиям, россиянин чересчур уверенно добрался до 1/8 финала.

Медведев пропускал первый круг, а во втором обыграл чилийца Алехандро Табило. Еему хватило двух сетов для победы над латиноамериканцем — 6:4, 6:2.

В третьем раунде чемпион US Open-2021 разгромил аргентинца Себастьяна Баэса — 6:4, 6:0.

Победная серия Медведева теперь составляет шесть матчей. Интересно, что на этом отрезке он не проиграл ни одного сета.

В конце февраля Даниил стал чемпионом «пятисотника» в Дубае.

Прогнозы на теннис

Также стоит обратить внимание, что после 2022 года Даниил ни разу не проигрывал в Индиан-Уэллс раньше полуфинала.

Микельсен

Алекс не вошел в число сеяных, поэтому для выхода в 1/8 финала ему надо было выиграть три матча.

В первом американец выиграл у 139-й ракетки мира Даниэля Мериды Агилара — 6:3, 6:4.

Во втором раунде Микельсен одержал победу над французом Юго Эмбером — 7:5, 6:7, 7:6.

Но главным сюрпризом стала его победа над Тейлором Фрицем — 6:4, 7:6.

Микельсен второй раз в сезоне выиграл три матча подряд. В начале января он дошел до полуфинала на турнире в Брисбене.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Медведева в этом матче можно поставить за 1.27, победу Микельсена букмекеры предлагают за 3.74.

Прогноз: Даниил ведет 3-0 в противостоянии с американцем. В начале текущего сезона россиянин одержал уверенную победу над Микельсеном в Брисбене — 6:4, 6:2. Как ни крути, а сейчас напрашивается ставка на уверенную победу российского теннисиста, который, похоже, поймал кураж.

