«Байер» — «Арсенал»

Футбол. Лига чемпионов

«Байер» проводит неоднозначный сезон и пока не может обрести стабильность после ухода ряда лидеров. Команда постепенно перестраивает состав, из-за чего с трудом пробилась в плей-офф Лиги чемпионов, где прошла «Олимпиакос» по сумме двух матчей — победа 2:0 и ничья 0:0. В Бундеслиге леверкузенцы идут на шестой строчке, набрав 44 очка при разнице мячей 48:32. При этом команда давно не проигрывает, а в последнем туре сыграла результативную ничью 3:3 с «Фрайбургом».

В Лиге чемпионов немецкий клуб также показывает достойный уровень. На общем этапе «Байер» набрал 12 очков и финишировал в середине таблицы, одержав три победы и трижды сыграв вничью при одном поражении.

«Арсенал» подходит к матчу в более уверенном состоянии. Лондонский клуб обладает глубоким и качественным составом, благодаря чему стабильно выступает на протяжении всего сезона. В АПЛ команда лидирует и опережает ближайшего преследователя на семь очков. В Кубке Англии «канониры» ранее на выезде обыграли «Мансфилд Таун» со счётом 2:1.

В Лиге чемпионов «Арсенал» стал одной из лучших команд общего этапа. Лондонцы выиграли все восемь матчей, набрали 24 очка и заняли первое место с разницей мячей +19.

Ставка: Победа «Арсенала» за 1.57.

«ПСЖ» — «Челси»

Футбол. Лига чемпионов

С 2016 года «ПСЖ» и «Челси» не встречались в Лиге чемпионов. Тогда парижане дважды обыграли лондонцев с одинаковым счётом 2:1. Однако куда более памятным остаётся их противостояние в финале Клубного чемпионата мира прошлым летом. Перед той встречей англичане считались явными аутсайдерами, но синие сенсационно разгромили соперника со счётом 3:0. Теперь парижане постараются взять реванш.

«ПСЖ» переживает непростой период. Команда Луиса Энрике в 2026 году действует нестабильно и не подтверждает статус европейского гранда. За последние два с половиной месяца парижане провели пятнадцать официальных матчей и ни разу не смогли выдать серию из трёх побед подряд. Проблемы регулярно возникают из-за грубых ошибок в обороне и нестабильной реализации моментов в атаке. Даже при активной игре впереди команде часто не хватает хладнокровия в завершающей стадии. В последнем матче чемпионата Франции парижский клуб уступил «Монако», пропустив три мяча.

«Челси» также переживает этап перестройки. В начале 2026 года команду возглавил Лиам Росеньор, ранее работавший во французском чемпионате. Новый наставник хорошо знаком с особенностями игры парижан. Ещё осенью его прежняя команда «Страсбур» сумела навязать серьёзную борьбу столичному гранду. Однако нынешний «Челси» пока не может похвастаться громкими победами и лишь постепенно набирает стабильность под руководством нового тренера.

Ожидается открытая игра с моментами у обеих команд. Парижане регулярно создают опасность у чужих ворот, но часто допускают серьёзные ошибки в защите. Лондонцы, в свою очередь, обладают быстрыми и техничными игроками атаки, способными воспользоваться свободными зонами.

Ставка: ТБ 2.5 гола за 1.60.

«Реал» Мадрид — «Манчестер Сити»

Футбол. Лига чемпионов

По итогам общего этапа Лиги чемпионов «Реал» занял девятое место, набрав 15 очков за счёт пяти побед. Мадридцы демонстрировали нестабильные результаты: уверенные матчи чередовались со спадами. В заключительном туре команда уступила «Бенфике» со счётом 2:4, и лидеры коллектива признали закономерность поражения. Тем не менее Лига чемпионов традиционно остается для мадридцев турниром, где команда способна прибавлять независимо от формы в чемпионате.

«Манчестер Сити» завершил общий этап на восьмой позиции, набрав 16 очков при разнице мячей +6. Английский клуб одержал пять побед, один раз сыграл вничью и потерпел два поражения. Концовка этапа получилась неоднозначной: поражение в Норвегии от «Будё-Глимт» осложнило положение, однако в заключительном туре «горожане» уверенно разобрались с «Галатасараем» (2:0), полностью контролируя ход встречи. Команда Хосепа Гвардиолы по-прежнему делает ставку на владение мячом и высокий темп, что особенно опасно против соперников, допускающих позиционные ошибки в обороне.

Статистика говорит о высокой вероятности результативной игры. Мадридцы регулярно забивают, но и позволяют оппонентам создавать моменты у своих ворот. Английский клуб стабильно отличается в матчах против серьёзных соперников и обладает мощной линией атаки.

У «Реала» большие кадровые проблемы. Альваро Арбелоа есть над чем задуматься, поскольку клубный лазарет переполнен. Ожидается динамичная и результативная встреча. Скорее всего, зрители увидят открытый футбол и большое количество атак.

Ставка: Обе забьют за 1.55.

Общий коэффициент — 3.89.