прогноз на матч турнира в Индиан-Уэллс, ставка за 2.49

Филиппинка Александра Эала сыграет против чешки Линды Носковой в 1/8 финала турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс (США). Матч пройдет 10 марта, начало — в 06:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Эала — Носкова с коэффициентом для ставки за 2.49.

Эала

Александра не так давно закрепилась в топ-40, благодаря чему попала в число сеяных на калифорнийском «тысячнике» и стартовала сразу со второго круга.

В первом матче филиппинская теннисистка одержала победу над украинкой Даяной Ястремской — 7:5, 4:6, 7:5.

В третьем раунде Эала играла против Кори Гауфф, которая не смогла завершить матч из-за травмы. Американка снялась при счете 6:2, 2:0 в пользу соперницы.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Эала вышла в 1/8 финала на втором «тысячнике» подряд. В феврале 20-летняя теннисистка добралась до четвертьфинала на турнире в Дубае.

Прогнозы на теннис

Кроме того, в начале года Эала дошла до полуфинала в новозеландском Окленде и до четвертьфинала на «пятисотнике» в Абу-Даби.

Носкова

Линда тоже пропускала первый раунд, а во втором одержала победу над испанкой Джессикой Боусас Манейро — 6:3, 6:3.

В третьем круге чешская теннисистка обыграла румынку Сорану Кырстю — 6:7, 6:4, 6:4.

В этом году Носкова пока ни разу не выигрывала больше двух матчей подряд.

На Открытом чемпионате Австралии Линда проиграла в третьем круге китаянке Синьюй Ван.

На турнирах в Брисбене, Дохе и Дубае Носкова не прошла второй круг.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Эалу в этом матче можно поставить за 2.49, победу Носковой букмекеры предлагают за 1.53.

Прогноз: Эала в этом году всё чаще и чаще подтверждает, что она способна уже в ближайшем будущем закрепиться в компании лучших теннисисток мира. В предстоящем матче победа филиппинки над 14-й ракеткой мира точно не станет сюрпризом.

2.49 Победа Эалы Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.49 на матч Эала — Носкова принесёт прибыль 1490₽, общая выплата — 2490₽

Рекомендуемая ставка: победа Эалы за 2.49.