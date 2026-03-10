прогноз на матч турнира в Индиан-Уэллс, ставка за 2.01

Испанец Карлос Алькарас сыграет против норвежца Каспера Рууда в 1/8 финала «Мастерса» в Индиан-Уэллс (США). Матч пройдет 11 марта, начало — в 21:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Алькарас — Рууд с коэффициентом для ставки за 2.01.

Алькарас

Карлос пропускал первый круг, а во втором его соперником был Григор Димитров.

Как и ожидалось, болгарский теннисист не стал серьезным препятствием для первой ракетки мира — 6:2, 6:3.

Между тем, в третьем раунде у испанца был нервный матч против Артура Риндеркнеша — 6:7, 6:3, 6:2.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Во втором сете Алькарас подвернул голеностоп, но, как ни странно, после этого он отыграл у француза брейк и шикарно провел решающую партию.

Прогнозы на теннис

Победная серия Алькараса составляет уже 14 матчей. У него по-прежнему нет ни одного поражения в текущем сезоне.

Ранее в этом году Карлос стал чемпионом Открытого чемпионата Австралии и выиграл «пятисотник» в Дохе.

Рууд

Карлос начал турнир с уверенной победы над представителем Казахстана Александром Шевченко — 6:1, 7:6.

В третьем раунде норвежский теннисист одержал волевую победу над монегаском Валантеном Вашеро — 3:6, 6:3, 6:4.

У Рууда пока скромный баланс в этом году — семь побед и пять поражений.

В феврале Рууд выиграл один матч на турнире в Делрей-Бич и уступил китайцу Ибину У на старте «пятисотника» в Акапулько.

Лучшим результатом Каспера в текущем сезоне на данный момент остается выход в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии.

Ранее Рууд лишь один раз смог пройти в Индиан-Уэллс дальше 1/8 финала — в 2024 году он добрался до четвертьфинала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: по мнению букмекеров, Алькарас победит в предстоящем матче. На Рууда в этом матче можно поставить за 7.40.

Прогноз: ранее Карлос выиграл пять из шести официальных матчей. Исключением стала лишь их встреча на Итоговом турнире в 2024 году — испанца в том матче серьезно беспокоили простудные симптомы. Очевидно, что у Рууда мизерные шансы на успех, когда Алькарас в оптимальной форме.

2.01 Победа Алькараса с форой по геймам (-5,5) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.01 на матч Алькарас — Рууд принесёт чистый выигрыш 1010₽, общая выплата — 2010₽

Рекомендуемая ставка: победа Алькараса с форой по геймам (-5,5) за 2.01.