прогноз на матч турнира в Индиан-Уэллс, ставка за 1.92

Американка Аманда Анисимова сыграет против представительницы Канады Виктории Мбоко в 1/8 финала турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс (США). Матч пройдет 10 марта, начало — в 21:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Мбоко — Анисимова с коэффициентом для ставки за 1.92.

Мбоко

Виктория пропускала первый круг, а во втором обыграла австралийку Кимберли Биррелл — 6:4, 7:6.

В следующем матче канадская теннисистка одержала уверенную победу над россиянкой Анной Калинской — 6:4, 6:1.

Мбоко выиграла семь из восьми последних матчей.

В середине февраля дошла до финала на «тысячнике» в Дохе. Вскоре после этого она дебютировала в топ-10.

Кроме того, в январе она добралась до финала в Аделаиде и выиграла три матча на Открытом чемпионате Австралии.

В текущем сезоне Мбоко провела 19 матчей, и на этом отрезке у нее 15 побед и четыре поражения.

Анисимова

Аманда тоже пропускала первый круг, а во втором ее соперницей была Анна Блинкова.

Вопреки ожиданиям, американке пришлось даже отыгрываться в матче против российской теннисистки — 5:7, 6:1, 6:0.

В третьем раунде Анисимова разгромила чемпионку US Open-2021 Эмму Радукану — 6:1, 6:1.

В прошлом месяце Анисимова не смогла защитить титул в Дохе. На этот раз она проиграла в стартовом матче экс-первой ракетке мира Каролине Плишковой.

Но вскоре после этой неудачи Аманда дошла до полуфинала на престижном турнире в Дубае. В четвертьфинале она обыграла Мирру Андрееву, а в 1/2-й уступила Джессике Пегуле.

Ранее Анисимова ни разу не проходила в Индиан-Уэллс дальше 1/8 финала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Мбоко в этом матче можно поставить за 2.33, победу Анисимовой букмекеры предлагают за 1.60.

Прогноз: пожалуй, оптимальным вариантом будет ставка без учета исхода. С учетом того, как обе теннисистки играли в предыдущих раундах, логично предположить, что они проведут больше 20 геймов, и вполне вероятно, что им понадобится дополнительный сет.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 1.92.