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    Медведев проиграет в первом же матче на «Мастерсе» в Монте-Карло?

    Медведев — Сонего. Прогноз (к. 1.87) и ставки на «Мастерс» в Монте-Карло 12 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на Медведев — Сонего
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    Даниил Медведев
    Россиянин Даниил Медведев сыграет против итальянца Лоренцо Сонего во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 12 апреля, начало — в 15:00 мск. Медведев — Сонего: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Монте-Карло. Мужчины 12 Апреля 2023 года

    Медведев

    Следующие несколько месяцев будут непростыми для Даниила, который даже не пытается скрывать, что ему не нравится играть на грунте.

    На одной из недавних пресс-конференций он честно признался, что хотел бы и дальше выступать на своем любимом харде.

    И россиянина легко понять, глядя на его результаты после Открытого чемпионата Австралии.

    Медведев взял титулы в Роттердаме, Дохе, Дубае и Майами и дошел до финала в Индиан-Уэллсе.

    В прошлом году Даниил из-за травмы смог выступить лишь на двух грунтовых турнирах. В Женеве он сразу же проиграл Ришару Гаске, а на Ролан Гаррос уступил в четвертом круге Марину Чиличу.

    Сонего

    Лоренцо тем временем начал турнир с победы над Уго Умбером — 3:6, 7:5, 7:5.

    Во второй партии итальянец отыграл у француза подачу на матч при счете 4:5, а в решающем сете спас четыре матчбола тоже при 4:5. В общем, это было эпично.

    Сонего третий год подряд прошел первый раунд в Монте-Карло. Правда, пока что это его лучший результат.

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    В прошлом месяце Сонего дошел до четвертого круга на «Мастерсе» в Майами, сумев обыграть Доминика Тима, Дэна Эванса и Фрэнсиса Тиафо.

    Прогноз и ставка

    На Медведева в этом матче можно поставить за 1.33, победу Сонего букмекеры предлагают за 3.32.

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    В начале сезона у Даниила был непростой матч против Лоренцо на турнире в Аделаиде.

    Россиянин взял первую партию на тай-брейке, при этом отыграв девять матчболов. А в начале второго сета итальянец снялся из-за судорог.

    В общем, впереди еще одна битва. Только на этот раз не факт, что исход будет в пользу Медведева. Как ни крути, а грунт это явно не его покрытие.

    Ставка — Сонего возьмет хотя бы один сет за 1.87.

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    Медведев — Сонего: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 12.04.2023. Прогнозы на теннис. Медведев проиграет в первом же матче на «Мастерсе» в Монте-Карло?
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