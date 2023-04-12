Россиянин Даниил Медведев сыграет против итальянца Лоренцо Сонего во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 12 апреля, начало — в 15:00 мск. Медведев — Сонего: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Медведев

Следующие несколько месяцев будут непростыми для Даниила, который даже не пытается скрывать, что ему не нравится играть на грунте.

На одной из недавних пресс-конференций он честно признался, что хотел бы и дальше выступать на своем любимом харде.

И россиянина легко понять, глядя на его результаты после Открытого чемпионата Австралии.

Медведев взял титулы в Роттердаме, Дохе, Дубае и Майами и дошел до финала в Индиан-Уэллсе.

В прошлом году Даниил из-за травмы смог выступить лишь на двух грунтовых турнирах. В Женеве он сразу же проиграл Ришару Гаске, а на Ролан Гаррос уступил в четвертом круге Марину Чиличу.

Сонего

Лоренцо тем временем начал турнир с победы над Уго Умбером — 3:6, 7:5, 7:5.

Во второй партии итальянец отыграл у француза подачу на матч при счете 4:5, а в решающем сете спас четыре матчбола тоже при 4:5. В общем, это было эпично.

Сонего третий год подряд прошел первый раунд в Монте-Карло. Правда, пока что это его лучший результат.

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В прошлом месяце Сонего дошел до четвертого круга на «Мастерсе» в Майами, сумев обыграть Доминика Тима, Дэна Эванса и Фрэнсиса Тиафо.

Прогноз и ставка

На Медведева в этом матче можно поставить за 1.33, победу Сонего букмекеры предлагают за 3.32.

В начале сезона у Даниила был непростой матч против Лоренцо на турнире в Аделаиде.

Россиянин взял первую партию на тай-брейке, при этом отыграв девять матчболов. А в начале второго сета итальянец снялся из-за судорог.

В общем, впереди еще одна битва. Только на этот раз не факт, что исход будет в пользу Медведева. Как ни крути, а грунт это явно не его покрытие.

Ставка — Сонего возьмет хотя бы один сет за 1.87.