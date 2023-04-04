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    Корне сравняет счет в противостоянии с Калинской?

    Корне — Калинская. Прогноз (к. 1.92) и ставки на турнир в Чарльстоне 4 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на Корне — Калинская
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    Анна Калинская
    Россиянка Анна Калинская сыграет против француженки Ализе Корне во втором круге турнира в Чарльстоне (США). Матч пройдет 4 апреля, начало — в 22:30 мск. Корне — Калинская: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Корне

    Ализе ужасно провела предыдущие три месяца. До турнира в Чарльстоне она выиграла лишь один матч.

    Еще в конце декабря француженка обыграла аргентинку Марию Карле в рамках United Cup. После этого началась серия поражений.

    Корне не смогла пройти первый круг на пяти турнирах подряд — в Хобарте, на Открытом чемпионате Австралии, в Лионе, Дубае и в Индиан-Уэллсе.

    В Чарльстоне Ализе наконец-то прервала неприятную серию. Бывшая 11-я ракетка мира разгромила американку Фиону Кроули — 6:0, 6:2.

    В прошлом году и в сезоне-2021 Корне дошла в Чарльстоне до третьего круга.

    Калинская

    Анна начал турнир с очерень нервной победы над Ангелиной Калининой — 7:6, 6:4.

    В данном случае россиянка может быть довольна только результатом.

    В этом матче обе теннисистки показали, как нельзя играть на собственной подаче. Правда, в большей степени это касается первого сета.

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    Калинская в первой партии четыре раз теряла подачу, но все равно дожала украинку, которая продолжила ошибаться и на тай-брейке.

    Во втором сете Калинская играла заметно лучше. Правда, и здесь ей удалось взять на первой подаче лишь 55 процентов очков.

    Прогноз и ставка

    На Корне в этом матче можно поставить за 2.22, победу Калинской букмекеры предлагают за 1.66.

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    Анна трижды играла против Ализе в прошлом сезоне. Россиянка обыграла француженку в Индиан-Уэллсе и на травяном турнире в Берлине. Корне смогла победить Калинскую в Бад-Хомбурге.

    В общем, девушки отлично знают, чего ожидать друг от друга.

    И именно по этой причине мы возьмем ставку на тотал геймов больше 21,5 за 1.92. Скорее всего, Калинской и Корне не хватит двух сетов.

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    Корне — Калинская: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 04.04.2023. Прогнозы на теннис. Корне сравняет счет в противостоянии с Калинской?
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