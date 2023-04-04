Россиянка Анна Калинская сыграет против француженки Ализе Корне во втором круге турнира в Чарльстоне (США). Матч пройдет 4 апреля, начало — в 22:30 мск. Корне — Калинская: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Корне

Ализе ужасно провела предыдущие три месяца. До турнира в Чарльстоне она выиграла лишь один матч.

Еще в конце декабря француженка обыграла аргентинку Марию Карле в рамках United Cup. После этого началась серия поражений.

Корне не смогла пройти первый круг на пяти турнирах подряд — в Хобарте, на Открытом чемпионате Австралии, в Лионе, Дубае и в Индиан-Уэллсе.

В Чарльстоне Ализе наконец-то прервала неприятную серию. Бывшая 11-я ракетка мира разгромила американку Фиону Кроули — 6:0, 6:2.

В прошлом году и в сезоне-2021 Корне дошла в Чарльстоне до третьего круга.

Калинская

Анна начал турнир с очерень нервной победы над Ангелиной Калининой — 7:6, 6:4.

В данном случае россиянка может быть довольна только результатом.

В этом матче обе теннисистки показали, как нельзя играть на собственной подаче. Правда, в большей степени это касается первого сета.

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Калинская в первой партии четыре раз теряла подачу, но все равно дожала украинку, которая продолжила ошибаться и на тай-брейке.

Во втором сете Калинская играла заметно лучше. Правда, и здесь ей удалось взять на первой подаче лишь 55 процентов очков.

Прогноз и ставка

На Корне в этом матче можно поставить за 2.22, победу Калинской букмекеры предлагают за 1.66.

Анна трижды играла против Ализе в прошлом сезоне. Россиянка обыграла француженку в Индиан-Уэллсе и на травяном турнире в Берлине. Корне смогла победить Калинскую в Бад-Хомбурге.

В общем, девушки отлично знают, чего ожидать друг от друга.

И именно по этой причине мы возьмем ставку на тотал геймов больше 21,5 за 1.92. Скорее всего, Калинской и Корне не хватит двух сетов.