Корне
Ализе ужасно провела предыдущие три месяца. До турнира в Чарльстоне она выиграла лишь один матч.
Еще в конце декабря француженка обыграла аргентинку Марию Карле в рамках United Cup. После этого началась серия поражений.
Корне не смогла пройти первый круг на пяти турнирах подряд — в Хобарте, на Открытом чемпионате Австралии, в Лионе, Дубае и в Индиан-Уэллсе.
В Чарльстоне Ализе наконец-то прервала неприятную серию. Бывшая 11-я ракетка мира разгромила американку Фиону Кроули — 6:0, 6:2.
В прошлом году и в сезоне-2021 Корне дошла в Чарльстоне до третьего круга.
Калинская
Анна начал турнир с очерень нервной победы над Ангелиной Калининой — 7:6, 6:4.
В данном случае россиянка может быть довольна только результатом.
В этом матче обе теннисистки показали, как нельзя играть на собственной подаче. Правда, в большей степени это касается первого сета.
Калинская в первой партии четыре раз теряла подачу, но все равно дожала украинку, которая продолжила ошибаться и на тай-брейке.
Во втором сете Калинская играла заметно лучше. Правда, и здесь ей удалось взять на первой подаче лишь 55 процентов очков.
Прогноз и ставка
На Корне в этом матче можно поставить за 2.22, победу Калинской букмекеры предлагают за 1.66.
Анна трижды играла против Ализе в прошлом сезоне. Россиянка обыграла француженку в Индиан-Уэллсе и на травяном турнире в Берлине. Корне смогла победить Калинскую в Бад-Хомбурге.
В общем, девушки отлично знают, чего ожидать друг от друга.
И именно по этой причине мы возьмем ставку на тотал геймов больше 21,5 за 1.92. Скорее всего, Калинской и Корне не хватит двух сетов.