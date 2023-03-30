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    Хватит ли Хачанову двух сетов для победы над Серундоло?

    Серундоло — Хачанов. Прогноз (к. 1.98) и ставки на «Мастерс» в Майами 30 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на Серундоло — Хачанов
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    Карен Хачанов
    Россиянин Карен Хачанов сыграет против аргентинца Франсиско Серундоло в четвертьфинале «Мастерса» в Майами. Матч пройдет 30 марта, начало — в 22:00 мск. Серундоло — Хачанов: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Майами. Мужчины 30 Марта 2023 года

    Серундоло

    Франсиско второй год подряд дошел в Майами до четвертьфинала. В прошлом сезоне его остановил норвежец Каспер Рууд на стадии 1/2 финала.

    На текущем турнире главным успехом Серундоло пока что остается победа над Феликсом Оже-Альяссимом в третьем круге.

    Как ни странно, аргентинец переиграл канадского теннисиста в двух сетах — 6:2, 7:5.

    Серундоло взял на приеме четыре гейма, воспользовавшись, прежде всего, слабой игрой соперника на второй подаче.

    В четвертом раунде 31-я ракетка мира одержал волевую победу над итальянцем Лоренцо Сонего — 3:6, 6:3, 6:2.

    Примечательно, что до «Мастерса» в Майами Серундоло в этом году смог выиграть больше одного матча только на Открытом чемпионате Австралии, где дошел до третьего круга.

    Хачанов

    Карен тем временем впервые смог дойти в Майами до четвертьфинала.

    Но, пожалуй, самое главное заключается в том, что ему наконец-то удалось прервать ужасную серию поражений от топ-10, которая до недавнего времени насчитывала 23 матча.

    В четвертом круге Хачанов одержал классную победу над Стефаносом Циципасом — 7:6, 6:4.

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    У Карена невероятная статистика в этом матче: россиянин взял 89 процентов очков на первой подаче и 63 процента — на второй, а точность первой подачи составила 73 процента.

    Так что здесь дело даже не в том, что Циципаса в последнее время беспокоило повреждение плеча. Хачанов действительно сыграл выше всяких похвал.

    Прогноз и ставка

    На Серундоло в этом матче можно поставить за 3.10, победу Хачанова букмекеры предлагают за 1.37.

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    В прошлом году у Карена был непростой матч с Франсиско на «Мастерсе» в Монреале — 7:6, 5:7, 6:3.

    Но сейчас логично предположить, что в предстоящем матче Хачанову не понадобится дополнительная партия. В игре против Циципаса он действительно показал, возможно, лучший теннис в карьере.

    Ставка — победа Хачанова в двух сетах за 1.98.

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    Серундоло — Хачанов: прогноз, ставка (1.98), статистика, коэффициенты матча 30.03.2023. Прогнозы на теннис. Хватит ли Хачанову двух сетов для победы над Серундоло?
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