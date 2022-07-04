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    Анисимова дожмет Тан в третьем сете?

    Анисимова — Тан. Прогноз (к. 3.04) и ставки на Уимблдон 4 июля 2022 года

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    Аманда Анисимова
    Американка Аманда Анисимова сыграет против француженки Армони Тан в четвертом круге Уимблдона. Матч пройдет 4 июля, начало — в 13:00 мск. Анисимова — Тан: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Уимблдон. Женщины 04 Июля 2022 года
    Аманда Анисимова (США)
  • Уимблдон. Женщины
    •  Аманда Анисимова (США) 13:00 Хармони Тан (Франция) Хармони Тан (Франция)
  • Уимблдон. Женщины
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    Анисимова

    Анисимова впервые в карьере вышла во вторую неделю Уимблдона. До этого ее лучшим результатом был второй круг в 2019 году.

    А еще Аманда стала лидером сезона по трехсетовым победам. Это случилось после матча с Кори Гауфф.

    Анисимова проиграла первый сет на тай-брейке, а в следующих двух партиях отдала соотечественнице лишь три гейма. В этой игре она сполна воспользовалась проблемами соперницы не первой подаче, реализовав семь брейк-пойнтов.

    По такому же сценарию прошла и встреча с Лорен Дэвис во втором круге. Здесь Аманда тоже отдала первый сет, но в итоге сделала камбэк.

    Тан

    Тан впервые вышла во вторую неделю Уимблдона. При этом интересно, что до этого турнира у нее не было ни одной победы на траве на уровне WTA.

    Французская теннисистка стартовала с невероятной победы над Сереной Уильямс. В третьем сете Армони дожала легендарную американку на тай-брейке.

    Все прогнозы на Уимблдон

    Тан очень грамотно провела матч, постоянно вынуждая Серену атаковать. В итоге экс-первая ракетка мира раз за разом ошибалась.

    Во втором круге Тан, занимающая в рейтинге 115-е место, обыграла испанку Сару Соррибес-Тормо, а в следующем матче разгромила британку Кэти Болтер.

    Прогноз и ставка

    На Анисимову в этом матче можно поставить за 1.32, победу Тан букмекеры предлагают за 3.65.

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    После всего, что уже случилось на женском турнире, ставить на исход хочется меньше всего. В этом плане все очень непредсказуемо.

    Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 3.04.

    Аманда, конечно, здорово провела встречу с Гауфф, но она пока не так стабильна, чтобы можно было ставить на нее в каждом матче.

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    Анисимова — Тан: прогноз, ставка (3.04), статистика, коэффициенты матча 04.07.2022. Прогнозы на теннис. Анисимова дожмет Тан в третьем сете?
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