Американка Аманда Анисимова сыграет против француженки Армони Тан в четвертом круге Уимблдона. Матч пройдет 4 июля, начало — в 13:00 мск. Анисимова — Тан: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Анисимова

Анисимова впервые в карьере вышла во вторую неделю Уимблдона. До этого ее лучшим результатом был второй круг в 2019 году.

А еще Аманда стала лидером сезона по трехсетовым победам. Это случилось после матча с Кори Гауфф.

Анисимова проиграла первый сет на тай-брейке, а в следующих двух партиях отдала соотечественнице лишь три гейма. В этой игре она сполна воспользовалась проблемами соперницы не первой подаче, реализовав семь брейк-пойнтов.

По такому же сценарию прошла и встреча с Лорен Дэвис во втором круге. Здесь Аманда тоже отдала первый сет, но в итоге сделала камбэк.

Тан

Тан впервые вышла во вторую неделю Уимблдона. При этом интересно, что до этого турнира у нее не было ни одной победы на траве на уровне WTA.

Французская теннисистка стартовала с невероятной победы над Сереной Уильямс. В третьем сете Армони дожала легендарную американку на тай-брейке.

Все прогнозы на Уимблдон

Тан очень грамотно провела матч, постоянно вынуждая Серену атаковать. В итоге экс-первая ракетка мира раз за разом ошибалась.

Во втором круге Тан, занимающая в рейтинге 115-е место, обыграла испанку Сару Соррибес-Тормо, а в следующем матче разгромила британку Кэти Болтер.

Прогноз и ставка

На Анисимову в этом матче можно поставить за 1.32, победу Тан букмекеры предлагают за 3.65.

После всего, что уже случилось на женском турнире, ставить на исход хочется меньше всего. В этом плане все очень непредсказуемо.

Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 3.04.

Аманда, конечно, здорово провела встречу с Гауфф, но она пока не так стабильна, чтобы можно было ставить на нее в каждом матче.