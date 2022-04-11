Итальянец Лоренцо Музетти сыграет против француза Бенуа Пэра в первом круге «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 11 апреля, начало — в 12:00 мск. Музетти — Пэр: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Музетти

Музетти открыл грунтовую часть сезона на прошлой неделе в Марракеше. Итальянец дошел до четвертьфинала, где проиграл сербу Ласло Дьере. Перед этим были победы над Альбертом Рамосом и Карлосом Табернером.

Каких-то серьезных успехов в этом сезоне у Лоренцо пока не было. Разве что можно вспомнить выход в четвертьфинал в Роттердаме. Во втором круге 20-летний теннисист выиграл у Хуберта Хуркача.

На «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе Музетти дошел до второго раунда, а в Майами проиграл уже в первом круге.

Но в контексте предстоящего матча важно отметить, что в прошлом году Музетти прошел три раунда на «Ролан Гаррос», а потом едва не остановил Новака Джоковича. Итальянец взял у серба два сета. И в сезоне-2021 ему не удалось пройти первый круг только на одном грунтовом турнире.

Пэр

Пэр в середине января неожиданно для всех выиграл два матча на Открытом чемпионате Австралии и, несмотря на поражение, провел на хорошем уровне встречу со Стефаносом Циципасом.

Но успехи в Мельбурне оказались приятным исключением. Француз по-прежнему находится в непонятном психологическом состоянии.

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За последние два с половиной месяца Пэр выиграл лишь один матч. Причем это случилось на «чедденджере» в Финиксе.

На всех остальных турнирах Бенуа выбыл после первого раунда.

Прогноз и ставка

На Музетти в этом матче можно поставить за 1.41, победу Пэра букмекеры предлагают за 3.00.

Целеустремленный и максимально мотивированный итальянец вряд ли столкнется с серьезным сопротивлением француза, которому уже давным-давно не до тенниса.

Ставка — победа Музетти в двух сетах за 1.97.

К слову, в прошлом году Лоренцо спокойно выиграл у Пэра на «Мастерсе» в Майами — 6:3, 6:3.