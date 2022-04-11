Музетти
Музетти открыл грунтовую часть сезона на прошлой неделе в Марракеше. Итальянец дошел до четвертьфинала, где проиграл сербу Ласло Дьере. Перед этим были победы над Альбертом Рамосом и Карлосом Табернером.
Каких-то серьезных успехов в этом сезоне у Лоренцо пока не было. Разве что можно вспомнить выход в четвертьфинал в Роттердаме. Во втором круге 20-летний теннисист выиграл у Хуберта Хуркача.
На «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе Музетти дошел до второго раунда, а в Майами проиграл уже в первом круге.
Но в контексте предстоящего матча важно отметить, что в прошлом году Музетти прошел три раунда на «Ролан Гаррос», а потом едва не остановил Новака Джоковича. Итальянец взял у серба два сета. И в сезоне-2021 ему не удалось пройти первый круг только на одном грунтовом турнире.
Пэр
Пэр в середине января неожиданно для всех выиграл два матча на Открытом чемпионате Австралии и, несмотря на поражение, провел на хорошем уровне встречу со Стефаносом Циципасом.
Но успехи в Мельбурне оказались приятным исключением. Француз по-прежнему находится в непонятном психологическом состоянии.
За последние два с половиной месяца Пэр выиграл лишь один матч. Причем это случилось на «чедденджере» в Финиксе.
На всех остальных турнирах Бенуа выбыл после первого раунда.
Прогноз и ставка
На Музетти в этом матче можно поставить за 1.41, победу Пэра букмекеры предлагают за 3.00.
Целеустремленный и максимально мотивированный итальянец вряд ли столкнется с серьезным сопротивлением француза, которому уже давным-давно не до тенниса.
Ставка — победа Музетти в двух сетах за 1.97.
К слову, в прошлом году Лоренцо спокойно выиграл у Пэра на «Мастерсе» в Майами — 6:3, 6:3.