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    Музетти снова легко выиграет у Пэра?

    Музетти — Пэр. Прогноз (к. 1.97) и ставки на «Мастерс» в Монте-Карло 11 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на Музетти — Пэр
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    Лоренцо Музетти
    Итальянец Лоренцо Музетти сыграет против француза Бенуа Пэра в первом круге «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 11 апреля, начало — в 12:00 мск. Музетти — Пэр: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Музетти

    Музетти открыл грунтовую часть сезона на прошлой неделе в Марракеше. Итальянец дошел до четвертьфинала, где проиграл сербу Ласло Дьере. Перед этим были победы над Альбертом Рамосом и Карлосом Табернером.

    Каких-то серьезных успехов в этом сезоне у Лоренцо пока не было. Разве что можно вспомнить выход в четвертьфинал в Роттердаме. Во втором круге 20-летний теннисист выиграл у Хуберта Хуркача.

    На «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе Музетти дошел до второго раунда, а в Майами проиграл уже в первом круге.

    Но в контексте предстоящего матча важно отметить, что в прошлом году Музетти прошел три раунда на «Ролан Гаррос», а потом едва не остановил Новака Джоковича. Итальянец взял у серба два сета. И в сезоне-2021 ему не удалось пройти первый круг только на одном грунтовом турнире.

    Пэр

    Пэр в середине января неожиданно для всех выиграл два матча на Открытом чемпионате Австралии и, несмотря на поражение, провел на хорошем уровне встречу со Стефаносом Циципасом.

    Но успехи в Мельбурне оказались приятным исключением. Француз по-прежнему находится в непонятном психологическом состоянии.

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    За последние два с половиной месяца Пэр выиграл лишь один матч. Причем это случилось на «чедденджере» в Финиксе.

    На всех остальных турнирах Бенуа выбыл после первого раунда.

    Прогноз и ставка

    На Музетти в этом матче можно поставить за 1.41, победу Пэра букмекеры предлагают за 3.00.

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    Целеустремленный и максимально мотивированный итальянец вряд ли столкнется с серьезным сопротивлением француза, которому уже давным-давно не до тенниса.

    Ставка — победа Музетти в двух сетах за 1.97.

    К слову, в прошлом году Лоренцо спокойно выиграл у Пэра на «Мастерсе» в Майами — 6:3, 6:3.

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    Музетти — Пэр: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 11.04.2022. Прогнозы на теннис. Музетти снова легко выиграет у Пэра?
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