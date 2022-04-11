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    Сможет ли Хуркач пройти первый раунд в Монте-Карло?

    Хуркач — Дельен. Прогноз (к. 2.23) и ставки на «Мастерс» в Монте-Карло 11 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на Хуркач — Дельен
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    Хуберт Хуркач
    Поляк Хуберт Хуркач сыграет против боливийца Уго Дельена в первом круге «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 11 апреля, начало — в 16:30 мск. Хуркач — Дельен: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Хуркач

    Хуркач на очень хорошем уровне провел недавние турниры. И его, безусловно, главным успехом стал выход в полуфинал «Мастерса» в Майами.

    В четвертьфинале Хуберт одержал классную победу над Даниилом Медведевым, после чего едва не остановил Карлоса Алькараса. Польский теннисист проиграл испанцу оба сета на тай-брейке.

    Кроме того, в конце февраля Хуркач добрался до полуфинала в Дубае. В ОАЭ его остановил Андрей Рублев. Но что интересно, в решающем сете все снова решилось только на тай-брейке.

    В контексте предстоящего матча важно отметить, что в прошлом году Хуберт очень слабо провел грунтовую часть сезона. Пройти первый круг ему удалось только на одном турнире.

    Дельен

    Дельен тем временем попал в основную сетку ерез квалификацию. В первом раунде отбора боливиец прошел Адриана Маннарино, а в решающем выиграл у Таро Даниэля.

    Уго прошел достаточно непростых соперников, но это в данном случае не должно удивлять. Дело в том, что Дельен играет, как правило, только на грунте, лишь изредка делая исключения.

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    Но в этом году 28-летний теннисист выступал как раз только на грунте, в том числе на «челленджерах».

    При этом интересно, что Дельен впервые сыграет в Монте-Карло на уровне основной сетки.

    Прогноз и ставка

    На Хуркача в этом матче можно поставить за 1.55, победу Дельена букмекеры предлагают за 2.52.

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    Изначально соперником Хуберт должен был стать Гаэль Монфис, но француз снялся из-за травмы. В итоге поляку придется сыграть против Дельена, который, можно сказать, не уходит с грунта.

    Но это явно не тот случай, когда уместно рассуждать о том, что Хуркачу достался опасный грунтовик. Про боливийца так нельзя сказать.

    Ставка — победа Хуркача в двух сетах за 2.23.

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    Хуркач — Дельен: прогноз, ставка (2.23), статистика, коэффициенты матча 11.04.2022. Прогнозы на теннис. Сможет ли Хуркач пройти первый раунд в Монте-Карло?
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