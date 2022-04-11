Поляк Хуберт Хуркач сыграет против боливийца Уго Дельена в первом круге «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 11 апреля, начало — в 16:30 мск. Хуркач — Дельен: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Хуркач

Хуркач на очень хорошем уровне провел недавние турниры. И его, безусловно, главным успехом стал выход в полуфинал «Мастерса» в Майами.

В четвертьфинале Хуберт одержал классную победу над Даниилом Медведевым, после чего едва не остановил Карлоса Алькараса. Польский теннисист проиграл испанцу оба сета на тай-брейке.

Кроме того, в конце февраля Хуркач добрался до полуфинала в Дубае. В ОАЭ его остановил Андрей Рублев. Но что интересно, в решающем сете все снова решилось только на тай-брейке.

В контексте предстоящего матча важно отметить, что в прошлом году Хуберт очень слабо провел грунтовую часть сезона. Пройти первый круг ему удалось только на одном турнире.

Дельен

Дельен тем временем попал в основную сетку ерез квалификацию. В первом раунде отбора боливиец прошел Адриана Маннарино, а в решающем выиграл у Таро Даниэля.

Уго прошел достаточно непростых соперников, но это в данном случае не должно удивлять. Дело в том, что Дельен играет, как правило, только на грунте, лишь изредка делая исключения.

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Но в этом году 28-летний теннисист выступал как раз только на грунте, в том числе на «челленджерах».

При этом интересно, что Дельен впервые сыграет в Монте-Карло на уровне основной сетки.

Прогноз и ставка

На Хуркача в этом матче можно поставить за 1.55, победу Дельена букмекеры предлагают за 2.52.

Изначально соперником Хуберт должен был стать Гаэль Монфис, но француз снялся из-за травмы. В итоге поляку придется сыграть против Дельена, который, можно сказать, не уходит с грунта.

Но это явно не тот случай, когда уместно рассуждать о том, что Хуркачу достался опасный грунтовик. Про боливийца так нельзя сказать.

Ставка — победа Хуркача в двух сетах за 2.23.