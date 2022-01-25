Австралийка Эшли Барти сыграет против американки Джессики Пегулы в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 25 января, начало — в 11:00 мск. Барти — Пегула: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Барти

Барти четвертый раз подряд дошла на домашнем мэйджоре до четвертьфинала. Удивительно, но в финале она еще ни разу не была.

Но, похоже, в этом году Эшли наконец-то порадует австралийцев. Пока все идет к тому, что до финала ее точно никто не остановит.

В четвертом круге Барти одержала победу над Амандой Анисимовой. Американка порой тоже классно играла, но даже этого оказалось мало, чтобы взять хотя бы сет.

Но зато Анисимова стала первой, кому удалось выиграть гейм на подаче Барти. Австралийка удерживала свою подачу 63 гейма подряд. Для женского тенниса это что-то невероятное.

Пегула

Пегула сыграет в четвертьфинале Australian Open второй год подряд. И если в прошлый раз это была сенсация, то сейчас результат американки сложно назвать сенсацией.

Джессика умеет классно играть, но, по правде говоря, все равно не верилось, что она сможет обыграть Марию Саккари в четвертом круге.

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Пегула выиграла 76 процентов очков на первой подаче и 64 — на второй. И это действительно отличные цифры.

И по всей видимости, американка лучше адаптировалась к условиям на корте. Во время матча в Мельбурне было очень жарко.

Прогноз и ставка

На Барти в этом матче можно поставить за 1.20, победу Пегулы букмекеры предлагают за 6.20.

От сенсаций никто не застрахован, но Барти играет настолько сильно, что невозможно даже представить, что Пегула вдруг выйдет и остановит первую ракетку мира. Это нереально.

Ставка — победа Барти с форой по геймам (-5,5) за 2.00.