Россиянка Мирра Андреева сыграет против польки Магды Линетт в первом круге Уимблдона. Матч пройдет 29 июня, начало — в 18:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.96.
Линетт
Магда провела четыре матча на траве перед британским мэйджором.
В первой половине июня польская теннисистка дошла до полуфинала в Хертогенбосе.
На нидерландском турнире Линетт выиграла у Кимберли Биррелл, Мии Поганковой и Зейнеп Сонмез, после чего уступила Барборе Крейчиковой.
Что касается ее выступлений на Уимблдоне в предыдущих сезонах, то, например, в 2024-м и 2025, Линетт не прошла первый круг.
Зато перед этим она трижды доходила до третьего раунда. Поэтому сильно зацикливаться только на ее неудачных результатах тоже не стоит.
В этом году Линетт выиграл 18 из 31 матчей. Среди ее лучших результатов — третий круг на Australian Open и на Ролан Гаррос.
Андреева
Мирра тем временем провела лишь один матч на траве.
На неделе перед британским мэйджором она уступила Екатерине Александровой (3:6, 4:6) на турнире в Бад-Хомбурге.
Это был первый турнир российской теннисистки после победы на Ролан Гаррос.
В семи матчах на французском «Шлеме» Андреева проиграла лишь один сет — во втором раунде ей потребовалась дополнительная партия в игре с испанкой Мариной Бассольс Риберой.
Также стоит обратить внимание, что Мирра выиграла 22 из последних 26-ти матчей.
Весной Андреева выиграла «пятисотник» в австрийском Линце и дошла до финала на «тысячнике» в Мадриде.
В текущем сезоне россиянка провела 46 матчей. На этом отрезке у нее 36 побед и десять поражений.
В прошлом году лучшим результатом Мирры на траве стал выход в четвертьфинал Уимблдона.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Линетт в этом матче можно поставить за 4.70, победу Андреевой букмекеры предлагают за 1.18.
Прогноз: Мирра выиграла три из четырех матчей против польской теннисистки.
Ранее в этом сезоне россиянка одержала победу над Линетт на харде в Дохе — 7:6, 6:1.
Вероятно, Андреева снова обыграет Магду, но не исключено, что матч будет гораздо напряженнее, чем многие думают.
Рекомендуемая ставка: победа Андреевой + тотал геймов больше 18,5 за 1.96.