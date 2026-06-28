Сможет ли Мирра пройти первый раунд Уимблдона?

прогноз на матч первого круга Уимблдона, ставка за 1.96

Россиянка Мирра Андреева сыграет против польки Магды Линетт в первом круге Уимблдона. Матч пройдет 29 июня, начало — в 18:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.96.

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Линетт

Магда провела четыре матча на траве перед британским мэйджором.

В первой половине июня польская теннисистка дошла до полуфинала в Хертогенбосе.

На нидерландском турнире Линетт выиграла у Кимберли Биррелл, Мии Поганковой и Зейнеп Сонмез, после чего уступила Барборе Крейчиковой.

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Что касается ее выступлений на Уимблдоне в предыдущих сезонах, то, например, в 2024-м и 2025, Линетт не прошла первый круг.

Зато перед этим она трижды доходила до третьего раунда. Поэтому сильно зацикливаться только на ее неудачных результатах тоже не стоит.

В этом году Линетт выиграл 18 из 31 матчей. Среди ее лучших результатов — третий круг на Australian Open и на Ролан Гаррос.

Андреева

Мирра тем временем провела лишь один матч на траве.

На неделе перед британским мэйджором она уступила Екатерине Александровой (3:6, 4:6) на турнире в Бад-Хомбурге.

Это был первый турнир российской теннисистки после победы на Ролан Гаррос.

В семи матчах на французском «Шлеме» Андреева проиграла лишь один сет — во втором раунде ей потребовалась дополнительная партия в игре с испанкой Мариной Бассольс Риберой.

Также стоит обратить внимание, что Мирра выиграла 22 из последних 26-ти матчей.

Весной Андреева выиграла «пятисотник» в австрийском Линце и дошла до финала на «тысячнике» в Мадриде.

В текущем сезоне россиянка провела 46 матчей. На этом отрезке у нее 36 побед и десять поражений.

В прошлом году лучшим результатом Мирры на траве стал выход в четвертьфинал Уимблдона.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Линетт в этом матче можно поставить за 4.70, победу Андреевой букмекеры предлагают за 1.18.

Прогноз: Мирра выиграла три из четырех матчей против польской теннисистки.

Ранее в этом сезоне россиянка одержала победу над Линетт на харде в Дохе — 7:6, 6:1.

Вероятно, Андреева снова обыграет Магду, но не исключено, что матч будет гораздо напряженнее, чем многие думают.

1.96 Победа Андреевой + тотал геймов больше 18,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.96 на матч Линетт — Андреева принесёт чистый выигрыш 960₽, общая выплата — 1960₽

Рекомендуемая ставка: победа Андреевой + тотал геймов больше 18,5 за 1.96.