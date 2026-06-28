В этом экспрессе разберём игру в чемпионате Латвии, а также два матча ЧМ-2026. Спортивный редактор LiveSport.Ru Иван Романов подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 4.15.

«Ауда» — «Рига»

Футбол. Чемпионат Латвии

«Ауда» подходит к этому противостоянию в статусе одного из главных преследователей лидеров чемпионата. Команда занимает третью строчку в турнирной таблице, имея в активе 39 очков после 20 сыгранных матчей. В текущем сезоне коллектив сумел одержать 12 побед, четыре раза уступил и ещё три встречи завершил вничью. Разница забитых и пропущенных мячей составляет +13, что говорит о достаточно стабильной игре как в атаке, так и в обороне.

Последние матчи «Ауды» складываются неоднозначно. Команда потерпела поражение от «Тукумса» со счётом 1:2, затем уверенно разобралась с «Супер Новой» (2:0), а в следующем туре сыграла вничью с «Гробиней» — 0:0. Стоит отметить, что в последних встречах «Ауда» не слишком активно действует впереди и часто делает ставку на организованную оборону и контроль игры.

«Рига» проводит ещё более сильный сезон и продолжает борьбу за чемпионство. Столичный клуб располагается на второй позиции, набрав 49 очков. В активе команды 15 побед, четыре ничьи и всего одно поражение в 20 турах. Особенно впечатляет разница мячей — +41, что является одним из лучших показателей чемпионата.

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После серии из шести побед подряд «Рига» неожиданно потеряла очки в последнем туре, сыграв вничью с «БФК Даугавпилс» (0:0). Однако до этого команда демонстрировала высокую результативность: была обыграна РФШ (2:1), а затем «Лиепая» была разгромлена со счётом 4:0. Рижане стабильно создают большое количество моментов и являются одной из самых опасных атакующих команд страны.

В предстоящей встрече «Рига» выглядит фаворитом за счёт более мощного состава, лучшей статистики и высокой стабильности на дистанции. При этом «Ауда» дома способна создать проблемы любому сопернику и вряд ли будет играть открыто, понимая разницу в классе.

Ставка: Победа «Риги» за 1.48.

Бразилия — Япония

Футбол. Чемпионат мира

Бразильская сборная завершила групповой этап на первом месте в квартете C, опередив Марокко только благодаря дополнительным показателям. При этом старт турнира для команды Карло Анчелотти получился непростым — ничья с африканцами со счётом 1:1 вызвала немало критики в адрес пентакампеонов. Однако стоит учитывать, что соперник оказался одним из самых организованных коллективов чемпионата и уже подтвердил свой высокий уровень.

После этого Бразилия постепенно набрала ход. В матчах против Гаити и Шотландии сборная одержала уверенные победы с одинаковым счётом 3:0. Подопечные Анчелотти стали действовать более сбалансированно: оборона выглядит надёжнее, а в атаке команда эффективно использует индивидуальное мастерство своих исполнителей. Особенно заметен прогресс по сравнению с отборочным циклом, где бразильцы часто выглядели нестабильно.

Япония продолжает укреплять свои позиции среди сильнейших сборных Азии. Команда уже давно перестала быть случайным участником крупных турниров и регулярно выходит на чемпионаты мира, где способна создавать проблемы даже грандам.

На групповом этапе нынешнего мундиаля японцы заняли второе место, сыграв вничью с Нидерландами (2:2) и Швецией (1:1), а также разгромив Тунис со счётом 4:0. Подопечные Хадзимэ Мориясу вновь продемонстрировали свои главные качества — дисциплину, высокий темп и умение быстро переходить из обороны в атаку.

Однако против Бразилии японцам предстоит столкнуться с серьёзным испытанием. Придётся не только сдерживать мощную атакующую линию соперника, но и искать возможности для собственных выпадов.

Ставка: Победа Бразилии за 1.68.

Германия — Парагвай

Футбол. Чемпионат мира

Бундестим на групповом этапе набрала шесть очков и пробилась в плей-офф с первого места в группе. Главное преимущество Германии — огромный выбор исполнителей высокого уровня. Линия атаки во главе с Каем Хаверцем, Флорианом Вирцем и Джамалом Мусиалой способна создавать проблемы любой обороне. Кроме того, команда имеет качественную глубину состава, что позволяет Нагельсману менять ход игры за счёт замен.

Особенно стоит отметить Ундава, который стал одним из главных героев группового этапа. Его способность эффективно выходить со скамейки может стать важным фактором и в матчах плей-офф.

Парагвай стал одним из приятных открытий чемпионата мира. Перед стартом мундиаля мало кто верил в серьёзные перспективы команды, особенно после неудачного первого матча против США, который завершился поражением со счётом 1:4. Однако подопечные Густаво Альфаро сумели быстро перестроиться и показали характер.

Германия подходит к встрече в статусе явного фаворита. Парагвай способен создать проблемы за счёт организованной обороны и дисциплины, однако выдержать постоянное давление немецкой атаки будет крайне сложно. Хаверц, Вирц, Мусиала и Ундав имеют достаточно возможностей, чтобы вскрыть даже насыщенную защиту.

Ставка: ТБ 2.5 гола за 1.67.

4.15 Экспресс Ставка на матч #1 Поставить →

Общий коэффициент — 4.15.