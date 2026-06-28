прогноз на матч первого круга Уимблдона, ставка за 4.40

Россиянка Екатерина Александрова сыграет против польки Панны Удварди в первом круге Уимблдона. Матч пройдет 29 июня, начало — в 18:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 4.40.

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Александрова

Екатерина просто ужасно проводит сезон, но перед британским мэйджором ей удалось хотя бы частично вернуть уверенность.

На неделе перед Уимблдоном российская теннисистка дошла до четвертьфинала в Бад-Хомбурге.

Александрова преподнесла одну из главных сенсаций немецкого «пятисотника», выиграв во втором круге у Мирры Андреевой (6:3, 6:4).

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Правда, уже в следующем матче она проиграла японке Наоми Осаке со счетом 2:6, 2:6.

Ну и общий баланс Александровой в этом году не может не вызывать опасения — всего лишь девять побед и 16 поражений.

В этом сезоне Александрова десять раз проигрывала в стартовом матче.

Удварди

Панна четвертый раз в карьере сыграет в основной сетки британского мэйджора.

Ее лучшим результатом на Уимблдоне пока остается выход во второй круг в 2022 году.

Ранее в этом месяце Удварди успела сыграть на трех травяных турнирах.

В Хертогенбосе она прошла первый круг (к этому мы еще вернемся чуть ниже), а во втором уступила украинке Дарье Снигур.

На турнире в Ноттингеме 27-летняя венгерка не прошла квалификацию, проиграв Кэти Волынец.

В Истборне Удварди не прошла второй круг — здесь она проиграла Алене Остапенко.

Удварди находится в топ-100 исключительно благодаря относительно неплохим результатам на грунте.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Александрову в этом матче можно поставить за 1.21, победу Удварди букмекеры предлагают за 4.40.

Прогноз: ну а теперь возвращаемся к турниру в Хертогенбосе, на котором Екатерина проиграла Панне в первом круге со счетом 4:6, 6:7.

Именно по этом причине немного странно, почем россиянку считают явной фавориткой предстоящего матча.

Это как раз тот случай, когда у андердога есть шикарный шанс на выход в следующий раунд.

4.40 Победа Удварди Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 4.40 на матч Александрова — Удварди принесёт прибыль 3400₽, общая выплата — 4400₽

Рекомендуемая ставка: победа Удварди за 4.40.