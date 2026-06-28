Россиянка Екатерина Александрова сыграет против польки Панны Удварди в первом круге Уимблдона. Матч пройдет 29 июня, начало — в 18:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 4.40.
Александрова
Екатерина просто ужасно проводит сезон, но перед британским мэйджором ей удалось хотя бы частично вернуть уверенность.
На неделе перед Уимблдоном российская теннисистка дошла до четвертьфинала в Бад-Хомбурге.
Александрова преподнесла одну из главных сенсаций немецкого «пятисотника», выиграв во втором круге у Мирры Андреевой (6:3, 6:4).
Правда, уже в следующем матче она проиграла японке Наоми Осаке со счетом 2:6, 2:6.
Ну и общий баланс Александровой в этом году не может не вызывать опасения — всего лишь девять побед и 16 поражений.
В этом сезоне Александрова десять раз проигрывала в стартовом матче.
Удварди
Панна четвертый раз в карьере сыграет в основной сетки британского мэйджора.
Ее лучшим результатом на Уимблдоне пока остается выход во второй круг в 2022 году.
Ранее в этом месяце Удварди успела сыграть на трех травяных турнирах.
В Хертогенбосе она прошла первый круг (к этому мы еще вернемся чуть ниже), а во втором уступила украинке Дарье Снигур.
На турнире в Ноттингеме 27-летняя венгерка не прошла квалификацию, проиграв Кэти Волынец.
В Истборне Удварди не прошла второй круг — здесь она проиграла Алене Остапенко.
Удварди находится в топ-100 исключительно благодаря относительно неплохим результатам на грунте.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Александрову в этом матче можно поставить за 1.21, победу Удварди букмекеры предлагают за 4.40.
Прогноз: ну а теперь возвращаемся к турниру в Хертогенбосе, на котором Екатерина проиграла Панне в первом круге со счетом 4:6, 6:7.
Именно по этом причине немного странно, почем россиянку считают явной фавориткой предстоящего матча.
Это как раз тот случай, когда у андердога есть шикарный шанс на выход в следующий раунд.
Рекомендуемая ставка: победа Удварди за 4.40.