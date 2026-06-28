Россиянин Даниил Медведев сыграет против хорвата Марина Чилича в первом круге Уимблдона. Матч пройдет 29 июня, начало — в 13:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.00.
Чилич
Марин успел провести четыре матча на траве перед британским мэйджором.
В первой половине июня хорватский теннисист дошел до четвертьфинала в Хертогенбосе.
На нидерландском турнире Чилич выиграл у Дениса Шаповалова и Нуну Боржеша, после чего уступил Даниилу Медведеву.
На «пятисотнике» в Лондоне 37-летний хорват проиграл в первом круге Юго Эмберу.
На уровне «Больших шлемов» лучшим результатом Чилича в этом году пока остается выход в третий круг Australian Open.
Также стоит обратить внимание, что в прошлом сезоне Марин прошел на Уимблдоне три раунда, обыграв Рафаэля Коллиньона, Джека Дрейпера и Хауме Муньяра.
Медведев
Даниил успел сыграть на двух травяных турнирах перед Уимблдоном.
В Хертогенбосе российский теннисист добрался до полуфинала. Прежде чем уступил поляку Камилю Майхшаку, он выиграл у Тейса Богарда и Чилича.
На «пятисотнике» в Галле Медведев обыграл Томаса Этчеверри и Теренса Атмана, после чего потерпел поражение от Даниэля Альтмайера.
Интересно, что на трех предыдущих турнирах Медведев проиграл соперникам из-за пределов топ-50.
На Ролан Гаррос, вопреки ожиданиям, Даниил проиграл в первом круге австралийцу Адаму Уолтону.
В прошлом году Медведев не прошел первый раунд Уимблдона, проиграв Бенжамену Бонзи, тогда как в 2023-м и 2024-м он дошел до полуфинала.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Чилича в этом матче можно поставить за 3.12, победу Медведева букмекеры предлагают за 1.36.
Прогноз: буквально несколько недель назад Даниил обыграл Марина в Хертогенбосе со счетом 6:2, 3:6, 6:1.
Вероятно, в предстоящем матче россиянину и хорвату тоже понадобится как минимум одна дополнительная партия.
Оптимальной будет ставка на количество геймов или сетов, а не на исход. Очевидно, что Чилич способен удивить Медведева.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 40,5 за 2.00.