прогноз на матч первого круга Уимблдона, ставка за 2.00

Россиянин Даниил Медведев сыграет против хорвата Марина Чилича в первом круге Уимблдона. Матч пройдет 29 июня, начало — в 13:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.00.

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Чилич

Марин успел провести четыре матча на траве перед британским мэйджором.

В первой половине июня хорватский теннисист дошел до четвертьфинала в Хертогенбосе.

На нидерландском турнире Чилич выиграл у Дениса Шаповалова и Нуну Боржеша, после чего уступил Даниилу Медведеву.

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На «пятисотнике» в Лондоне 37-летний хорват проиграл в первом круге Юго Эмберу.

На уровне «Больших шлемов» лучшим результатом Чилича в этом году пока остается выход в третий круг Australian Open.

Также стоит обратить внимание, что в прошлом сезоне Марин прошел на Уимблдоне три раунда, обыграв Рафаэля Коллиньона, Джека Дрейпера и Хауме Муньяра.

Медведев

Даниил успел сыграть на двух травяных турнирах перед Уимблдоном.

В Хертогенбосе российский теннисист добрался до полуфинала. Прежде чем уступил поляку Камилю Майхшаку, он выиграл у Тейса Богарда и Чилича.

На «пятисотнике» в Галле Медведев обыграл Томаса Этчеверри и Теренса Атмана, после чего потерпел поражение от Даниэля Альтмайера.

Интересно, что на трех предыдущих турнирах Медведев проиграл соперникам из-за пределов топ-50.

На Ролан Гаррос, вопреки ожиданиям, Даниил проиграл в первом круге австралийцу Адаму Уолтону.

В прошлом году Медведев не прошел первый раунд Уимблдона, проиграв Бенжамену Бонзи, тогда как в 2023-м и 2024-м он дошел до полуфинала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Чилича в этом матче можно поставить за 3.12, победу Медведева букмекеры предлагают за 1.36.

Прогноз: буквально несколько недель назад Даниил обыграл Марина в Хертогенбосе со счетом 6:2, 3:6, 6:1.

Вероятно, в предстоящем матче россиянину и хорвату тоже понадобится как минимум одна дополнительная партия.

Оптимальной будет ставка на количество геймов или сетов, а не на исход. Очевидно, что Чилич способен удивить Медведева.

2.00 Тотал геймов больше 40,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч Чилич — Медведев принесёт прибыль 1000₽, общая выплата — 2000₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 40,5 за 2.00.