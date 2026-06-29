У Синнера будут проблемы в первом круге Уимблдона?

прогноз на матч первого круга Уимблдона, ставка за 2.03

Итальянец Янник Синнер сыграет против серба Миомира Кецмановича в первом круге Уимблдона. Матч пройдет 29 июня, начало — в 15:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.03.

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Синнер

Янник, как и обещал, пропустил все травяные турниры перед британским мэйджором.

Это решение стало следствием провального выступления итальянского теннисиста на Ролан Гаррос.

На французском «Шлеме» Синнер был главным фаворитом, но в итоге проиграл во втором круге Хуану Мануэлю Серундоло.

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Организм первой ракетки мира оказался не готов к парижской жаре. Именно это было главной причиной поражения от аргентинца.

На неделе перед Уимблдоном Синнер обыграл британца Кэмерона Норри (6:3, 6:3) в рамках выставочного сета.

Кроме того, на днях Янник потренировался с Новаком Джоковичем.

Синнер — действующий чемпион Уимблдона. После 2021 года он ни разу не проигрывал здесь раньше четвертьфинала.

Кецманович

Миомир сыграл на двух травяных турнирах перед Уимблдоном.

На «пятисотнике» в Галле сербский теннисист проиграл в первом круге венгру Фабиану Марожану.

На Мальорке Кецманович дошел до четвертьфинала. Интересно, что здесь его тоже остановил Марожан.

Кецманович выиграл 17 из 34-х матчей в этом сезоне.

Среди его лучших результатов — полуфинал на «пятисотнике» в Акапулько и победа на грунтовом «челленджере» в Валенсии.

В 2024-м и 2025-м Миомир дошел до третьего круга на Уимблдоне.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: по мнению букмекеров, Синнер спокойно выйдет в следующий раунд. На победу Кецмановича можно поставить за 17.25.

Прогноз: скорее всего, Янник постарается продемонстрировать, что его провал в Париже был всего лишь досадным недоразумением. Вряд ли Кецманович избежит поражения с крупным счетом.

Синнер ведет 4-0 в противостоянии с сербом. В 2024-м он обыграл Миомира в третьем круге Уимблдона — 6:1, 6:4, 6:2.

2.03 Победа Синнера + тотал геймов меньше 28,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.03 на матч Синнер — Кецманович позволит вывести на карту выигрыш 1030₽, общая выплата — 2030₽

Рекомендуемая ставка: победа Синнера + тотал геймов меньше 28,5 за 2.03.