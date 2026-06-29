Итальянец Янник Синнер сыграет против серба Миомира Кецмановича в первом круге Уимблдона. Матч пройдет 29 июня, начало — в 15:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.03.
Синнер
Янник, как и обещал, пропустил все травяные турниры перед британским мэйджором.
Это решение стало следствием провального выступления итальянского теннисиста на Ролан Гаррос.
На французском «Шлеме» Синнер был главным фаворитом, но в итоге проиграл во втором круге Хуану Мануэлю Серундоло.
Организм первой ракетки мира оказался не готов к парижской жаре. Именно это было главной причиной поражения от аргентинца.
На неделе перед Уимблдоном Синнер обыграл британца Кэмерона Норри (6:3, 6:3) в рамках выставочного сета.
Кроме того, на днях Янник потренировался с Новаком Джоковичем.
Синнер — действующий чемпион Уимблдона. После 2021 года он ни разу не проигрывал здесь раньше четвертьфинала.
Кецманович
Миомир сыграл на двух травяных турнирах перед Уимблдоном.
На «пятисотнике» в Галле сербский теннисист проиграл в первом круге венгру Фабиану Марожану.
На Мальорке Кецманович дошел до четвертьфинала. Интересно, что здесь его тоже остановил Марожан.
Кецманович выиграл 17 из 34-х матчей в этом сезоне.
Среди его лучших результатов — полуфинал на «пятисотнике» в Акапулько и победа на грунтовом «челленджере» в Валенсии.
В 2024-м и 2025-м Миомир дошел до третьего круга на Уимблдоне.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: по мнению букмекеров, Синнер спокойно выйдет в следующий раунд. На победу Кецмановича можно поставить за 17.25.
Прогноз: скорее всего, Янник постарается продемонстрировать, что его провал в Париже был всего лишь досадным недоразумением. Вряд ли Кецманович избежит поражения с крупным счетом.
Синнер ведет 4-0 в противостоянии с сербом. В 2024-м он обыграл Миомира в третьем круге Уимблдона — 6:1, 6:4, 6:2.
Рекомендуемая ставка: победа Синнера + тотал геймов меньше 28,5 за 2.03.