Серб Новак Джокович сыграет против китайца Ибина У в первом круге Уимблдона. Матч пройдет 29 июня, начало — в 19:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.19.

Кто победит? Проголосуйте Назови победителя матча и получи фрибет для первой ставки от БК BetBoom 10 000 рублей. Получить фрибет →

Ибин У

Ибин всего лишь второй раз в карьере сыграет в основной сетке британского мэйджора.

В 2023-м китайский теннисист не смог пройти первый круг, проиграв американцу Фрэнсису Тиафо.

Ибин успел сыграть на трех травяных турнирах перед Уимблдоном.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

И по итогам этих турниров можно сделать вывод, что ему все-таки нелегко демонстрировать свой лучший теннис на этом покрытии.

Впрочем, это не должно удивлять: до этого китаец только в одном сезоне играл на траве — три года назад он выиграл один из шести матчей на траве.

В Хертогенбосе Ибин уступил 17-летнему Тейсу Богарду, на «челленджере» в Ноттингеме проиграл 187-й ракетке мира Реми Бертоле, а в Истборне потерпел поражение от Яна Хоинского.

Джокович

Новак тем временем решил ограничиться лишь одним неофициальным матчем на траве.

В пятницу сербский теннисист выиграл у американца Томми Пола (6:3, 6:7(6), 7:5) в рамках выставочного турнира в Херлингеме.

В том году было то же самое: перед Уимблдоном Джокович сыграл лишь один матч в Херлингеме, в котором уступил Карену Хачанову.

При этом в 2025-м Новак дошел до полуфинала на британском мэйджоре.

«К Уимблдону я подготовился лучше, чем к Ролан Гаррос. Очевидно, что на траве, по сравнению с грунтом, не нужно прилагать столько физических усилий. Так что для меня это лучше.

Я всегда любил играть на травяных кортах. У меня очень хорошая история выступлений на "Уимблдоне", и это придает мне дополнительную уверенность перед турниром», — сказал Джокович, отвечая на вопрос о готовности к турниру.

Ранее Джокович ни разу не проигрывал в первом круге Уимблдона. Кроме того, после 2017 года он ни разу не проигрывал здесь раньше полуфинала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: по мнению букмекеров, у Джоковича не будет проблем в предстоящем матче. На победу Ибина У можно поставить за 11.75.

Прогноз: да, скорее всего, Новак устроит мастер-класс для китайского теннисиста, у которого минимальный опыт выступлений на самом специфическом покрытии.

2.19 Победа Джоковича с форой по геймам (-8,0) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.19 на матч Ибин У — Джокович принесёт прибыль 1190₽, общая выплата — 2190₽

Рекомендуемая ставка: победа Джоковича с форой по геймам (-8,0) за 2.19.