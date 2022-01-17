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    Карацев выиграет у Муньяра в трех сетах?

    Муньяр — Карацев. Прогноз (к. 2.45) и ставки на Открытый чемпионат Австралии 17 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на Муньяр — Карацев
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    Аслан Карацев
    Россиянин Аслан Карацев сыграет против испанца Хауме Муньяра в первом круге Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 17 января в Мельбурне, начало — в 03:00 мск. Муньяр — Карацев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Australian Open. Мужчины 17 Января 2022 года
    Хауме Мунар (Испания)
  • Australian Open. Мужчины
    •  Хауме Мунар (Испания) 03:00 Aslan Karatsev Aslan Karatsev
  • Сидней. Мужчины
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    Муньяр

    Муньяр занимает 72-е место в текущем рейтинге. Испанец находится в первой сотне благодаря своим успехам на грунте. На твердом покрытии он играет не очень часто.

    Хотя в первой половине января Хауме, можно сказать, удивил. Сначала Муньяр дошел до четвертьфинала в Мельбурне. В первом круге 24-летний теннисист выиграл у Кевина Андерсона, а потом остановил Хенри Лааксонена. Дальше было поражение от Максима Кресси, но в целом Муньяр выступил выше всяких похвал.

    В Аделаиде испанский теннисист выиграл только один матч — против австралийца Джона Миллмана. Потом Муньяр проиграл Марину Чиличу, но, например, в первом сете все решилось только на тай-брейке.

    Карацев

    Карацев тем временем уже успел впечатлить. Карен выиграл турнир в Сиднее, при этом показав невероятный теннис.

    В финале Карацев одержал победу над Энди Марреем, который боролся как лев, но в итоге так и не справился с агрессивной и атакующей игрой соперника.

    В полуфинале у Аслана, который в конце декабря переболел ковидом, был огненный матч с Дэном Эвансом. И тут важно отметить, что после трех часов супер напряженной игры у него остались силы и на финал. Физически Карацев, похоже, тоже здорово готов.

    Обзор матча Карацев — Маррей

    Теперь Карацев попробует защитить прошлогодний полуфинал на Australian Open. К слову, многие эксперты по ходу матча с Марреем отмечали, что Аслан играл на уровне топ-10. Так что, произойти может все что угодно.

    Прогноз и ставка

    На Муньяра в этом матче можно поставить за 4.15, победу Карацева букмекеры предлагают за 1.25.

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    В прошлом году Аслан обыграл испанца в первом круге US Open. За исключением второго сета, который Муньяр забрал со счетом 6:1, игра была под контролем Карацева.

    И сейчас тоже почти нет сомнений в том, что россиянин одержит уверенную победу. Главное, чтобы успел восстановиться после турнира в Сиднее.

    Ставка — победа Карацева в трех сетах за 2.45.

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    Муньяр — Карацев: прогноз, ставка (2.45), статистика, коэффициенты матча 17.01.2022. Прогнозы на теннис. Карацев выиграет у Муньяра в трех сетах?
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