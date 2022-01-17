Муньяр
Муньяр занимает 72-е место в текущем рейтинге. Испанец находится в первой сотне благодаря своим успехам на грунте. На твердом покрытии он играет не очень часто.
Хотя в первой половине января Хауме, можно сказать, удивил. Сначала Муньяр дошел до четвертьфинала в Мельбурне. В первом круге 24-летний теннисист выиграл у Кевина Андерсона, а потом остановил Хенри Лааксонена. Дальше было поражение от Максима Кресси, но в целом Муньяр выступил выше всяких похвал.
В Аделаиде испанский теннисист выиграл только один матч — против австралийца Джона Миллмана. Потом Муньяр проиграл Марину Чиличу, но, например, в первом сете все решилось только на тай-брейке.
Карацев
Карацев тем временем уже успел впечатлить. Карен выиграл турнир в Сиднее, при этом показав невероятный теннис.
В финале Карацев одержал победу над Энди Марреем, который боролся как лев, но в итоге так и не справился с агрессивной и атакующей игрой соперника.
В полуфинале у Аслана, который в конце декабря переболел ковидом, был огненный матч с Дэном Эвансом. И тут важно отметить, что после трех часов супер напряженной игры у него остались силы и на финал. Физически Карацев, похоже, тоже здорово готов.
Теперь Карацев попробует защитить прошлогодний полуфинал на Australian Open. К слову, многие эксперты по ходу матча с Марреем отмечали, что Аслан играл на уровне топ-10. Так что, произойти может все что угодно.
Прогноз и ставка
На Муньяра в этом матче можно поставить за 4.15, победу Карацева букмекеры предлагают за 1.25.
В прошлом году Аслан обыграл испанца в первом круге US Open. За исключением второго сета, который Муньяр забрал со счетом 6:1, игра была под контролем Карацева.
И сейчас тоже почти нет сомнений в том, что россиянин одержит уверенную победу. Главное, чтобы успел восстановиться после турнира в Сиднее.
Ставка — победа Карацева в трех сетах за 2.45.