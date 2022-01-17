Россиянин Аслан Карацев сыграет против испанца Хауме Муньяра в первом круге Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 17 января в Мельбурне, начало — в 03:00 мск. Муньяр — Карацев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Муньяр

Муньяр занимает 72-е место в текущем рейтинге. Испанец находится в первой сотне благодаря своим успехам на грунте. На твердом покрытии он играет не очень часто.

Хотя в первой половине января Хауме, можно сказать, удивил. Сначала Муньяр дошел до четвертьфинала в Мельбурне. В первом круге 24-летний теннисист выиграл у Кевина Андерсона, а потом остановил Хенри Лааксонена. Дальше было поражение от Максима Кресси, но в целом Муньяр выступил выше всяких похвал.

В Аделаиде испанский теннисист выиграл только один матч — против австралийца Джона Миллмана. Потом Муньяр проиграл Марину Чиличу, но, например, в первом сете все решилось только на тай-брейке.

Карацев

Карацев тем временем уже успел впечатлить. Карен выиграл турнир в Сиднее, при этом показав невероятный теннис.

В финале Карацев одержал победу над Энди Марреем, который боролся как лев, но в итоге так и не справился с агрессивной и атакующей игрой соперника.

В полуфинале у Аслана, который в конце декабря переболел ковидом, был огненный матч с Дэном Эвансом. И тут важно отметить, что после трех часов супер напряженной игры у него остались силы и на финал. Физически Карацев, похоже, тоже здорово готов.

Обзор матча Карацев — Маррей

Теперь Карацев попробует защитить прошлогодний полуфинал на Australian Open. К слову, многие эксперты по ходу матча с Марреем отмечали, что Аслан играл на уровне топ-10. Так что, произойти может все что угодно.

Прогноз и ставка

На Муньяра в этом матче можно поставить за 4.15, победу Карацева букмекеры предлагают за 1.25.

В прошлом году Аслан обыграл испанца в первом круге US Open. За исключением второго сета, который Муньяр забрал со счетом 6:1, игра была под контролем Карацева.

И сейчас тоже почти нет сомнений в том, что россиянин одержит уверенную победу. Главное, чтобы успел восстановиться после турнира в Сиднее.

Ставка — победа Карацева в трех сетах за 2.45.