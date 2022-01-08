ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сборная ИталииГлавные герои 2021 года: рекордсмен-олимпиец, возмутитель теннисного спокойствия и чемпионы Европы «Челси» — «Тоттенхэм»Тухель преподал урок Лукаку и доказал, кто в «Челси» босс Никита КучеровНХЛ. «Тампа» обыграла «Калгари», Кучеров набрал два очка, Капризов получил травму
  • 17:55
    • Создатели UFL опубликовали первую часть «Дневника разработчиков»
  • 16:50
    • «Витязь» одержал волевую победу над ЦСКА
  • 16:33
    • Зарплата Медины в ЦСКА будет около € 1,8 млн
  • 16:14
    • Итоги жеребьёвки 1/8 финала Кубка Испании
  • 16:06
    • «Зенит» объявил об уходе Эмануэля Мамманы
  • 15:54
    • Игрок «Лилля» получил предложение от ЦСКА
  • 15:23
    • Общий зачёт Кубка мира по биатлону: Логинов в топ-10
    Все новости спорта

    Сможет ли Шаповалов обыграть Сафиуллина?

    Шаповалов — Сафиуллин. Прогноз (к. 1.86) и ставки на Кубок ATP 8 января 2022 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на Денис Шаповалов Прогнозы на Роман Сафиуллин
    Прогноз и ставки на Шаповалов — Сафиуллин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Роман Сафиуллин
    Россиянин Роман Сафиуллин сыграет против канадца Дениса Шаповалова в рамках группового этапа Кубка ATP. Матч пройдет 8 января, начало — в 05:00 мск. Шаповалов — Сафиуллин: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Шаповалов

    Шаповалов на групповом этапе вместо запланированных трех матчей провел только два. В начале турнира он не смог выйти на игру против Джона Изнера из-за плохой физической готовности. Как известно, в конце декабря канадец переболел ковидом.

    Первым для него стал матч против Дэна Эванса. Игра подтвердила, что в тот момент Денис был не в лучшей форме. Британец выиграл в двух сетах.

    Но зато следующий матч Шаповалов провел намного лучше. 14-я ракетка мира одержал победу над Яном-Леннардом Штруффом. Соперниц, правда, взял второй сет, но тут важно, что канадцу хватило сил на решающую партию.

    Сафиуллин

    Сафиуллин тем временем стал одним из открытий турнир. Как ни странно, но именно его победы помогли России добраться до полуфинала.

    В первом матче Роман одержал волевую победу над Артуром Риндеркнешем. Россиянин смог каким-то образом вернуться в игру после ужасного первого сета.

    Потом была встреча с австралийцем Джеймсом Даквортом. И здесь Сафиуллин тоже не очень удачно начал, проигрывал с брейком, но в итоге ему хватило двух сетов.

    Все прогнозы на теннис

    В третьем матче Сафиуллин проиграл Яннику Синнеру, но даже в этой встрече он играл на очень приличном уровне. Первую партию итальянец забрал только на тай-брейке.

    Прогноз и ставка

    На Шаповалова в этом матче можно поставить за 1.36, победу Сафиуллина букмекеры предлагают за 3.38.

    100ИгратьБонус новым игрокамvulkan 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    Сафиуллин на этой неделе наконец-то показал, что в юности его не зря называли невероятно талантливым игроком. Просто в какой-то момент вмешалась травма, которая сейчас вроде бы не беспокоит.

    В общем, рискнем предположить, что Шаповалов не сможет выиграть в двух сетах.

    Ставка — Сафиуллин выиграет хотя бы один сет за 1.86.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.89
  • Прогноз на матч Авангард — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:30
    •  2.32
  • Прогноз на матч Трабзонспор — Йени Малатьяспор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Санта Клара — Спортинг
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.58
  • Прогноз на матч Бавария — Боруссия М
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.38
  • Прогноз на матч Суиндон Таун — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Бордо — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  4.47
  • Экспресс дня 7 января
  • Сегодня в 23:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Аморебьета — Тенерифе
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Каролина — Калгари
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Бруклин — Милуоки
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Чикаго — Вашингтон
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Сент-Луис — Вашингтон
  • Хоккей
  • Завтра в 04:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Мансфилд Таун — Мидлсбро
  • Футбол
  • Завтра в 15:15
    •  2.00
  • Прогноз на матч Бёрнли — Хаддерсфилд
  • Футбол
  • Завтра в 15:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Шаповалов — Сафиуллин: прогноз, ставка (1.86), статистика, коэффициенты матча 08.01.2022. Прогнозы на теннис. Сможет ли Шаповалов обыграть Сафиуллина?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры