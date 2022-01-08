Россиянин Роман Сафиуллин сыграет против канадца Дениса Шаповалова в рамках группового этапа Кубка ATP. Матч пройдет 8 января, начало — в 05:00 мск. Шаповалов — Сафиуллин: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Шаповалов

Шаповалов на групповом этапе вместо запланированных трех матчей провел только два. В начале турнира он не смог выйти на игру против Джона Изнера из-за плохой физической готовности. Как известно, в конце декабря канадец переболел ковидом.

Первым для него стал матч против Дэна Эванса. Игра подтвердила, что в тот момент Денис был не в лучшей форме. Британец выиграл в двух сетах.

Но зато следующий матч Шаповалов провел намного лучше. 14-я ракетка мира одержал победу над Яном-Леннардом Штруффом. Соперниц, правда, взял второй сет, но тут важно, что канадцу хватило сил на решающую партию.

Сафиуллин

Сафиуллин тем временем стал одним из открытий турнир. Как ни странно, но именно его победы помогли России добраться до полуфинала.

В первом матче Роман одержал волевую победу над Артуром Риндеркнешем. Россиянин смог каким-то образом вернуться в игру после ужасного первого сета.

Потом была встреча с австралийцем Джеймсом Даквортом. И здесь Сафиуллин тоже не очень удачно начал, проигрывал с брейком, но в итоге ему хватило двух сетов.

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В третьем матче Сафиуллин проиграл Яннику Синнеру, но даже в этой встрече он играл на очень приличном уровне. Первую партию итальянец забрал только на тай-брейке.

Прогноз и ставка

На Шаповалова в этом матче можно поставить за 1.36, победу Сафиуллина букмекеры предлагают за 3.38.

Сафиуллин на этой неделе наконец-то показал, что в юности его не зря называли невероятно талантливым игроком. Просто в какой-то момент вмешалась травма, которая сейчас вроде бы не беспокоит.

В общем, рискнем предположить, что Шаповалов не сможет выиграть в двух сетах.

Ставка — Сафиуллин выиграет хотя бы один сет за 1.86.