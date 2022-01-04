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    Изнер снова обыграет Штруффа?

    Штруфф — Изнер. Прогноз (к. 2.31) и ставки на Кубок ATP 4 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на Штруфф — Изнер
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    Джон Изнер
    Немец Ян-Леннард Штруфф сыграет против американца Джона Изнера в рамках группового этапа Кубка ATP. Матч пройдет 4 января, начало — в 02:00 мск. Штруфф — Изнер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Штруфф

    Штруфф в первом матче сезона встречался с Дэном Эвансом. И, как оказалось, он был не совсем готов к игре против такого соперника.

    Немец проиграл британскому теннисисту со счетом 1:6, 2:6.

    Последний раз почти без борьбы Штруфф проигрывал еще в конце августа, когда с таким же счетом уступил белорусу Илье Ивашко в Уинстон-Сейлеме. Как говорится, не пошла игра.

    Все-таки надо не забывать, что в конце прошлого сезона Штруфф дошел до полуфинала в Санкт-Петербурге и провел несколько очень классных матчей на Кубке Дэвиса.

    Изнер

    Соперником Изнера в первом матче должен был стать Денис Шаповалов, который в снялся в последний момент из-за недостаточной физической готовности.

    В итоге американцу пришлось играть против Брайден Шнура. И надо сказать, что Изнер приятно удивил.

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    Джон выиграл у канадца со счетом 6:1, 6:3. После матча Изнер признался, что не ожидал от себя такой хорошей игры в первом матче нового сезона.

    Изнер выполнил 10 эйсов и выиграл 80 процентов очков на первой подаче, при этом не позволив сопернику реализовать единственный брейк-пойнт.

    Прогноз и ставка

    На Штруффа в этом матче можно поставить за 2.60, победу Изнера букмекеры предлагают за 1.52.

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    Штруфф ранее никогда не обыгрывал Изнера. Пять предыдущих матчей между этими теннисистами завершились в пользу американца.

    Если судить по недавним матчам, то, скорее всего, Изнер продлит победную серию в противостоянии с немцем.

    Ставка — победа Изнера в двух сетах за 2.31.

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    Штруфф — Изнер: прогноз, ставка (2.31), статистика, коэффициенты матча 04.01.2022. Прогнозы на теннис. Изнер снова обыграет Штруффа?
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