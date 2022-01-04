Немец Ян-Леннард Штруфф сыграет против американца Джона Изнера в рамках группового этапа Кубка ATP. Матч пройдет 4 января, начало — в 02:00 мск. Штруфф — Изнер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Штруфф

Штруфф в первом матче сезона встречался с Дэном Эвансом. И, как оказалось, он был не совсем готов к игре против такого соперника.

Немец проиграл британскому теннисисту со счетом 1:6, 2:6.

Последний раз почти без борьбы Штруфф проигрывал еще в конце августа, когда с таким же счетом уступил белорусу Илье Ивашко в Уинстон-Сейлеме. Как говорится, не пошла игра.

Все-таки надо не забывать, что в конце прошлого сезона Штруфф дошел до полуфинала в Санкт-Петербурге и провел несколько очень классных матчей на Кубке Дэвиса.

Изнер

Соперником Изнера в первом матче должен был стать Денис Шаповалов, который в снялся в последний момент из-за недостаточной физической готовности.

В итоге американцу пришлось играть против Брайден Шнура. И надо сказать, что Изнер приятно удивил.

Все прогнозы на теннис

Джон выиграл у канадца со счетом 6:1, 6:3. После матча Изнер признался, что не ожидал от себя такой хорошей игры в первом матче нового сезона.

Изнер выполнил 10 эйсов и выиграл 80 процентов очков на первой подаче, при этом не позволив сопернику реализовать единственный брейк-пойнт.

Прогноз и ставка

На Штруффа в этом матче можно поставить за 2.60, победу Изнера букмекеры предлагают за 1.52.

Штруфф ранее никогда не обыгрывал Изнера. Пять предыдущих матчей между этими теннисистами завершились в пользу американца.

Если судить по недавним матчам, то, скорее всего, Изнер продлит победную серию в противостоянии с немцем.

Ставка — победа Изнера в двух сетах за 2.31.