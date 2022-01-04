Штруфф
Штруфф в первом матче сезона встречался с Дэном Эвансом. И, как оказалось, он был не совсем готов к игре против такого соперника.
Немец проиграл британскому теннисисту со счетом 1:6, 2:6.
Последний раз почти без борьбы Штруфф проигрывал еще в конце августа, когда с таким же счетом уступил белорусу Илье Ивашко в Уинстон-Сейлеме. Как говорится, не пошла игра.
Все-таки надо не забывать, что в конце прошлого сезона Штруфф дошел до полуфинала в Санкт-Петербурге и провел несколько очень классных матчей на Кубке Дэвиса.
Изнер
Соперником Изнера в первом матче должен был стать Денис Шаповалов, который в снялся в последний момент из-за недостаточной физической готовности.
В итоге американцу пришлось играть против Брайден Шнура. И надо сказать, что Изнер приятно удивил.
Джон выиграл у канадца со счетом 6:1, 6:3. После матча Изнер признался, что не ожидал от себя такой хорошей игры в первом матче нового сезона.
Изнер выполнил 10 эйсов и выиграл 80 процентов очков на первой подаче, при этом не позволив сопернику реализовать единственный брейк-пойнт.
Прогноз и ставка
На Штруффа в этом матче можно поставить за 2.60, победу Изнера букмекеры предлагают за 1.52.
Штруфф ранее никогда не обыгрывал Изнера. Пять предыдущих матчей между этими теннисистами завершились в пользу американца.
Если судить по недавним матчам, то, скорее всего, Изнер продлит победную серию в противостоянии с немцем.
Ставка — победа Изнера в двух сетах за 2.31.