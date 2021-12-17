ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Паоло ВанолиНовый вектор. Виторию сменит в «Спартаке» ученик Конте Россия — КанадаВеселый хоккей. Расслабленность едва не стоила сборной России победы над Канадой Габриэл Мартинелли«Арсенал» начинает серьезную игру. «Канониры» зашли в зону Лиги чемпионов
  • 00:53
    • «Ливерпуль» одержал волевую победу над «Ньюкаслом»
  • 00:40
    • «Челси» сыграл вничью с «Эвертоном»
  • 20:53
    • Россия одолела Швецию в матче второго тура Кубка Первого канала
  • 20:46
    • Cборная России узнала соперников по Лиге наций
  • 20:29
    • Ваноли подписал контракт со «Спартаком»
  • 22:56
    • Клубы АПЛ хотят приостановить чемпионат до 15 января
  • 21:14
    • Итоги жеребьевки Лиги наций-2022/23: Германия сыграет с Англией, Италией и Венгрией
    Все новости спорта

    Сможет ли Звонарева обыграть Гарсию?

    Звонарева — Гарсия. Прогноз (к. 2.73) и ставки на турнир в Лиможе 17 декабря 2021 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на WTA Прогнозы на Вера Звонарева Прогнозы на Каролин Гарсия
    Прогноз и ставки на Звонарева — Гарсия
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Вера Звонарева
    Россиянка Вера Звонарева сыграет против француженки Каролин Гарсии в четвертьфинале турнира в Лиможе (Франция). Матч пройдет 17 декабря, начало — в 18:30 мск. Звонарева — Гарсия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Звонарева

    Звонарева начала турнир с победы над Натальей Вихлянцевой. Эта игра показала, что бывшая вторая ракетка мира находится в хорошей физической форме, несмотря на то, что осенью ей пришлось пропустить несколько месяцев из-за травмы ноги. Вера дожала соотечественницу в непростом третьем сете.

    Во втором раунде Звонарева выиграла у Нины Стоянович. Здесь ей хватило двух сетов. Хотя обе партии получились напряженными, о чем можно судить даже по счету — 7:5, 6:4.

    Интересно, что в игре против сербской теннисистки Звонарева выиграла 78 процентов очков на первой подаче, и это очень неплохо даже для не самого топового турнира.

    Гарсия

    Гарсия в первом круге одержала победу над Анкитой Райной. Несмотря на статус явного фаворита, француженка с трудом выиграла у индийской теннисистки, которая стоит за пределами второй сотни рейтинга.

    В первом сете Каролин дожала соперницу только на тай-брейке, а потом и вовсе отдала ей партию. Решающий сет бывшая четвертая ракетка мира забрала со счетом 6:4.

    Все прогнозы на теннис

    В следующем матче Гарсия обыграла Эльзу Жакмо. И здесь ей тоже пришлось провести на корте три сета. В решающем 18-летняя соперница дрогнула только при счете 6:5, не сумев взять свою подачу.

    Прогноз и става

    На Звонареву в этом матче можно поставить за 1.79, победу Гарсии букмекеры предлагают за 2.07.

    100ИгратьБонус новым игрокамvulkan 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    Француженка очень неубедительно провела предыдущие матчи, и ее поражение в игре против Звонаревой точно не станет сюрпризом.

    Ставка — победа Звонаревой за 1.79.

    Также можно рассмотреть ставку на победу Звонаревой в двух сетах за 2.73.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.00
  • Прогноз на матч Флорида — Лос-Анджелес
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Нью-Джерси — Вегас
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Каролина — Детройт
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Бруклин — Филадельфия
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.24
  • Прогноз на матч Айлендерс — Бостон
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Нэшвилл — Колорадо
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Миннесота — Баффало
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Финикс — Вашингтон
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Канада — Швеция
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Лацио — Дженоа
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Санта-Клара — Витория Гимарайнш
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Бавария — Вольфсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.44
  • Прогноз на матч Салернитана — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Барнсли — Вест Бромвич
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Звонарева — Гарсия: прогноз, ставка (1.79), статистика, коэффициенты матча 17.12.2021. Прогнозы на теннис. Сможет ли Звонарева обыграть Гарсию?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры