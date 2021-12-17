Россиянка Вера Звонарева сыграет против француженки Каролин Гарсии в четвертьфинале турнира в Лиможе (Франция). Матч пройдет 17 декабря, начало — в 18:30 мск. Звонарева — Гарсия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Звонарева

Звонарева начала турнир с победы над Натальей Вихлянцевой. Эта игра показала, что бывшая вторая ракетка мира находится в хорошей физической форме, несмотря на то, что осенью ей пришлось пропустить несколько месяцев из-за травмы ноги. Вера дожала соотечественницу в непростом третьем сете.

Во втором раунде Звонарева выиграла у Нины Стоянович. Здесь ей хватило двух сетов. Хотя обе партии получились напряженными, о чем можно судить даже по счету — 7:5, 6:4.

Интересно, что в игре против сербской теннисистки Звонарева выиграла 78 процентов очков на первой подаче, и это очень неплохо даже для не самого топового турнира.

Гарсия

Гарсия в первом круге одержала победу над Анкитой Райной. Несмотря на статус явного фаворита, француженка с трудом выиграла у индийской теннисистки, которая стоит за пределами второй сотни рейтинга.

В первом сете Каролин дожала соперницу только на тай-брейке, а потом и вовсе отдала ей партию. Решающий сет бывшая четвертая ракетка мира забрала со счетом 6:4.

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В следующем матче Гарсия обыграла Эльзу Жакмо. И здесь ей тоже пришлось провести на корте три сета. В решающем 18-летняя соперница дрогнула только при счете 6:5, не сумев взять свою подачу.

Прогноз и става

На Звонареву в этом матче можно поставить за 1.79, победу Гарсии букмекеры предлагают за 2.07.

Француженка очень неубедительно провела предыдущие матчи, и ее поражение в игре против Звонаревой точно не станет сюрпризом.

Ставка — победа Звонаревой за 1.79.

Также можно рассмотреть ставку на победу Звонаревой в двух сетах за 2.73.