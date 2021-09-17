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    Сможет ли Корне остановить Остапенко?

    Остапенко — Корне. Прогноз (к. 2.48) и ставки на турнир в Люксембурге 17 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Остапенко — Корне
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    Елена Остапенко
    Латвийская теннисистка Елена Остапенко сыграет против француженки Ализе Корне в четвертьфинале турнира в Люксембурге. Матч пройдет 17 сентября, начало — в 12:00 мск. Остапенко — Корне: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Остапенко

    Остапенко в конце августа снялась с Открытого чемпионата США. В Нью-Йорке чемпионка Ролан Гаррос-2017 не смогла выступить из-за проблем со здоровьем, но что именно ее беспокоило, не уточнялось.

    В Люксембурге Елена начала с первого круга. В стартовом матче ее соперницей была немка Джул Нимайер. Остапенко выиграла со счетом 6:2, 6:2.

    Во втором раунде соперницей латвийской теннисистки стала Арианна Хартоно из Нидерландов. На этот раз для победы потребовалось три сета.

    Летом Остапенко неудачно выступила на олимпийском турнире и в Монреале, а в Цинциннати дошла до третьего круга.

    Корне

    Тем временем Корне пока не проиграла ни одного сета на турнире в Люксембурге. Француженка находится в отличной форме, судя по недавним матчам.

    В первом круге Ализе одержала уверенную победу над россиянкой Анастасией Потаповой — 6:4, 6:3.

    Шесть геймов в матче против Корне взяла и представительница Люксембурга Мэнди Минелла.

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    Корне не смогла протий первый круг на US Open, проиграв там Онс Жабер, но перед этим дошла до финала в Чикаго.

    Прогноз и ставка

    На Остапенко в этом матче можно поставить за 1.55, победу Корне букмекеры предлагают за 2.48.

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    На самом деле, коэффициенты здесь можно поменять местами. Исходя хотя бы из того, что два из трех предыдущих матчей между этими теннисистками завершились в пользу француженки.

    Ставка — победа Корне за 2.48.

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    Остапенко — Корне: прогноз, ставка (2.48), статистика, коэффициенты матча 17.09.2021. Прогнозы на теннис. Сможет ли Корне остановить Остапенко?
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