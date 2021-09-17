Латвийская теннисистка Елена Остапенко сыграет против француженки Ализе Корне в четвертьфинале турнира в Люксембурге. Матч пройдет 17 сентября, начало — в 12:00 мск. Остапенко — Корне: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Остапенко

Остапенко в конце августа снялась с Открытого чемпионата США. В Нью-Йорке чемпионка Ролан Гаррос-2017 не смогла выступить из-за проблем со здоровьем, но что именно ее беспокоило, не уточнялось.

В Люксембурге Елена начала с первого круга. В стартовом матче ее соперницей была немка Джул Нимайер. Остапенко выиграла со счетом 6:2, 6:2.

Во втором раунде соперницей латвийской теннисистки стала Арианна Хартоно из Нидерландов. На этот раз для победы потребовалось три сета.

Летом Остапенко неудачно выступила на олимпийском турнире и в Монреале, а в Цинциннати дошла до третьего круга.

Корне

Тем временем Корне пока не проиграла ни одного сета на турнире в Люксембурге. Француженка находится в отличной форме, судя по недавним матчам.

В первом круге Ализе одержала уверенную победу над россиянкой Анастасией Потаповой — 6:4, 6:3.

Шесть геймов в матче против Корне взяла и представительница Люксембурга Мэнди Минелла.

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Корне не смогла протий первый круг на US Open, проиграв там Онс Жабер, но перед этим дошла до финала в Чикаго.

Прогноз и ставка

На Остапенко в этом матче можно поставить за 1.55, победу Корне букмекеры предлагают за 2.48.

На самом деле, коэффициенты здесь можно поменять местами. Исходя хотя бы из того, что два из трех предыдущих матчей между этими теннисистками завершились в пользу француженки.

Ставка — победа Корне за 2.48.