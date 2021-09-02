Россиянка Анастасия Павлюченкова сыграет против словацкой теннисистки Анны-Каролины Шмидловой во втором круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 2 сентября в Нью-Йорке, начало — в 18:00 мск. Шмидлова — Павлюченкова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Шмидлова

Шмидлова попала в основную сетку US Open через квалификацию. В отборе 26-летняя теннисистка выиграла три матча.

В первом круге Анна-Каролина одержала победу 17-летней американкой Эшлин Крюгер. Несмотря на то, что соперница находится в седьмой сотне рейтинга, на корте в каждом из трех сетов была напряженная борьба.

Главным достижением Шмидловой в текущем сезоне пока остается победа на турнире в Белграде. Кроме того, ей удалось преодолеть квалификацию на Открытом чемпионате Австралии и Ролан Гаррос.

Павлюченкова

Тем временем Павлюченкова на удивление легко прошла первый раунд. Россиянка в стартовом матче выиграла у Алисон Риск.

Опасения перед игрой были связаны с неприятной ситуацией, в которой Настя оказалась незадолго до начала турнира. Из-за проблем с визой она прилетела в Нью-Йорк всего лишь за несколько дней до старта US Open.

В итоге Павлюченкова успела потренироваться только в парке на общественных кортах.

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И тем не менее в матче против Риск первая ракетка России показала очень хороший теннис, отдав сопернице лишь шесть геймов. При этом у американки за весь матч был лишь один брейк-пойнт.

Прогноз и ставка

На Шмидлову в этом матче можно поставить за 5.05, победу Павлюченковой букмекеры предлагают за 1.18.

Скорее всего, Настя снова выиграет в двух сетах. У Шмидловой в этом году регулярно были проблемы в матчах с более-менее серьезными соперницами. Кроме того, словацкая теннисистка совсем не впечатлила в игре с 17-летней американкой.

Ставка — победа Павлюченковой с форой по геймам (-5,5) за 1.88.