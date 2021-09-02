Шмидлова
Шмидлова попала в основную сетку US Open через квалификацию. В отборе 26-летняя теннисистка выиграла три матча.
В первом круге Анна-Каролина одержала победу 17-летней американкой Эшлин Крюгер. Несмотря на то, что соперница находится в седьмой сотне рейтинга, на корте в каждом из трех сетов была напряженная борьба.
Главным достижением Шмидловой в текущем сезоне пока остается победа на турнире в Белграде. Кроме того, ей удалось преодолеть квалификацию на Открытом чемпионате Австралии и Ролан Гаррос.
Павлюченкова
Тем временем Павлюченкова на удивление легко прошла первый раунд. Россиянка в стартовом матче выиграла у Алисон Риск.
Опасения перед игрой были связаны с неприятной ситуацией, в которой Настя оказалась незадолго до начала турнира. Из-за проблем с визой она прилетела в Нью-Йорк всего лишь за несколько дней до старта US Open.
В итоге Павлюченкова успела потренироваться только в парке на общественных кортах.
И тем не менее в матче против Риск первая ракетка России показала очень хороший теннис, отдав сопернице лишь шесть геймов. При этом у американки за весь матч был лишь один брейк-пойнт.
Прогноз и ставка
На Шмидлову в этом матче можно поставить за 5.05, победу Павлюченковой букмекеры предлагают за 1.18.
Скорее всего, Настя снова выиграет в двух сетах. У Шмидловой в этом году регулярно были проблемы в матчах с более-менее серьезными соперницами. Кроме того, словацкая теннисистка совсем не впечатлила в игре с 17-летней американкой.
Ставка — победа Павлюченковой с форой по геймам (-5,5) за 1.88.