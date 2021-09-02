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    Павлюченкова снова выиграет в двух сетах?

    Шмидлова — Павлюченкова. Прогноз (к. 1.88) и ставки на US Open 2 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Шмидлова — Павлюченкова
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    Анастасия Павлюченкова
    Россиянка Анастасия Павлюченкова сыграет против словацкой теннисистки Анны-Каролины Шмидловой во втором круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 2 сентября в Нью-Йорке, начало — в 18:00 мск. Шмидлова — Павлюченкова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Шмидлова

    Шмидлова попала в основную сетку US Open через квалификацию. В отборе 26-летняя теннисистка выиграла три матча.

    В первом круге Анна-Каролина одержала победу 17-летней американкой Эшлин Крюгер. Несмотря на то, что соперница находится в седьмой сотне рейтинга, на корте в каждом из трех сетов была напряженная борьба.

    Главным достижением Шмидловой в текущем сезоне пока остается победа на турнире в Белграде. Кроме того, ей удалось преодолеть квалификацию на Открытом чемпионате Австралии и Ролан Гаррос.

    Павлюченкова

    Тем временем Павлюченкова на удивление легко прошла первый раунд. Россиянка в стартовом матче выиграла у Алисон Риск.

    Опасения перед игрой были связаны с неприятной ситуацией, в которой Настя оказалась незадолго до начала турнира. Из-за проблем с визой она прилетела в Нью-Йорк всего лишь за несколько дней до старта US Open.

    В итоге Павлюченкова успела потренироваться только в парке на общественных кортах.

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    И тем не менее в матче против Риск первая ракетка России показала очень хороший теннис, отдав сопернице лишь шесть геймов. При этом у американки за весь матч был лишь один брейк-пойнт.

    Прогноз и ставка

    На Шмидлову в этом матче можно поставить за 5.05, победу Павлюченковой букмекеры предлагают за 1.18.

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    Скорее всего, Настя снова выиграет в двух сетах. У Шмидловой в этом году регулярно были проблемы в матчах с более-менее серьезными соперницами. Кроме того, словацкая теннисистка совсем не впечатлила в игре с 17-летней американкой.

    Ставка — победа Павлюченковой с форой по геймам (-5,5) за 1.88.

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    Шмидлова — Павлюченкова: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 02.09.2021. Прогнозы на теннис. Павлюченкова снова выиграет в двух сетах?
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