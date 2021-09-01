Россиянка Анастасия Потапова сыграет против американки Джессики Пегулы в первом круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 1 сентября в Нью-Йорке, начало — в 00:00 мск. Потапова — Пегула: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Потапова

Потапова сыграет на четвертом в сезоне турнире «Большого шлема». На Australian Open россиянка выиграла два матча, а на Ролан Гаррос и Уимблдоне вылетела после первого круга.

У Анастасии были неплохие результаты в этом году, но в целом можно сказать, что ей пока совсем не хватает стабильности.

Месяц назад Потапова не смогла протий квалификацию в Сан-Хосе, но зато пробилась в основную сетку в Цинциннати. В первом круге 20-летняя теннисистка провела классный матч против Шелби Роджерс, после чего встретилась с Кори Гауфф. При счете 0:5 в первом сете россиянка отказалась от продолжения борьбы.

И таких моментов, когда у Потаповой совершенно ничего не получалось, было предостаточно.

Пегула

Тем временем Пегула в текущем сезоне показывает невероятные результаты на харде, во многом благодаря чему она и поднялась в рейтинге на 25-е место.

В начале года американка дошла до четвертьфинала на Открытом чемпионате Австралии и до полуфинала в Дохе.

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В Циннциннати Джессика вылетела после третьего круга, уступив Каролине Плишковой, но перед этим у нее был полуфинал в Монреале с целой серией очень крутых матчей.

Прогноз и ставка

На Потапову букмекеры в этом матче предлагают поставить за 5.55, а на победу Пегулы — за 1.16.

В конце февраля Анастасия проиграла Джессике в квалификации турнира в Дохе. Невероятно напряженный матч, в котором американка дожала россиянку только на тай-брейке третьего сета.

Но сейчас, скорее всего, Пегуле не придется прикладывать столько усилий.

Ставка — победа Пегулы с форой по геймам (-5,5) за 1.83. Потаповой будет сложно, соперница играет чересчур уверенно и агрессивно.