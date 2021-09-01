Потапова
Потапова сыграет на четвертом в сезоне турнире «Большого шлема». На Australian Open россиянка выиграла два матча, а на Ролан Гаррос и Уимблдоне вылетела после первого круга.
У Анастасии были неплохие результаты в этом году, но в целом можно сказать, что ей пока совсем не хватает стабильности.
Месяц назад Потапова не смогла протий квалификацию в Сан-Хосе, но зато пробилась в основную сетку в Цинциннати. В первом круге 20-летняя теннисистка провела классный матч против Шелби Роджерс, после чего встретилась с Кори Гауфф. При счете 0:5 в первом сете россиянка отказалась от продолжения борьбы.
И таких моментов, когда у Потаповой совершенно ничего не получалось, было предостаточно.
Пегула
Тем временем Пегула в текущем сезоне показывает невероятные результаты на харде, во многом благодаря чему она и поднялась в рейтинге на 25-е место.
В начале года американка дошла до четвертьфинала на Открытом чемпионате Австралии и до полуфинала в Дохе.
В Циннциннати Джессика вылетела после третьего круга, уступив Каролине Плишковой, но перед этим у нее был полуфинал в Монреале с целой серией очень крутых матчей.
Прогноз и ставка
На Потапову букмекеры в этом матче предлагают поставить за 5.55, а на победу Пегулы — за 1.16.
В конце февраля Анастасия проиграла Джессике в квалификации турнира в Дохе. Невероятно напряженный матч, в котором американка дожала россиянку только на тай-брейке третьего сета.
Но сейчас, скорее всего, Пегуле не придется прикладывать столько усилий.
Ставка — победа Пегулы с форой по геймам (-5,5) за 1.83. Потаповой будет сложно, соперница играет чересчур уверенно и агрессивно.