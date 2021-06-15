Россиянин Даниил Медведев сыграет против немца Яна-Леннарда Штруффа в первом круге на турнире в Галле (Германия). Матч пройдет 15 июня, начало — в 12:00 мск. Медведев — Штруфф: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Медведев

Медведев только что провел свой лучший в карьере «Ролан Гаррос». В Париже россиянин до четвертьфинала, где уступил Стефаносу Циципасу.

До этого года россиянин не выиграл на французском мэйджоре ни одного матча, поэтому недавнее выступление можно считать серьезным успехом.

Теперь начинается травяной сезон. На этом покрытии лучшим достижением Даниила пока что остается выход в третий круг Уимблдона. До этой стадии он доходил в 2018 и 2019 годах.

Были также неплохие выступления на различных турнирах, но об этом сейчас нет смысла вспоминать.

Штруфф

Тем временем Штруфф тоже очень солидно выступил на «Ролан Гаррос». Немец остановился только после четвертого круга, не сумев пройти аргентинца Диего Шварцмана.

Зато в первом раунде 31-летний теннисист сенсационно выбил россиянин Андрея Рублева. И не в последнюю очередь благодаря подаче, которая имеет очень большое значение на травяных турнирах.

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Как и Медведев, Штруфф тоже дважды доходил до третьего круга на Уимблдоне. И это тоже было в сезоне-2018 и 2019.

Прогноз и ставка

На Медведева в этом матче можно поставить за 1.29, победу Штруффа букмекеры предлагают за 3.74.

Оба обладают достаточно сильной подачей, поэтому не исключено, что в игре будет немало эйсов, что, в принципе, очень характерно для травяного покрытия.

Но все-таки если Медведев будет сконцентрирован, встреча вряд ли продлится больше двух сетов. Если судить по «Ролан Гаррос», у россиянина сейчас нет проблем с настроем.

Ставка — победа Медведева в двух сетах за 1.86.