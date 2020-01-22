Тамара Зиданшек — Серена Уильямс. Прогноз (к. 1.81) и ставки на матч Australian Open 22 января 2020 года

В среду, 22 января, американка Серена Уильямс встретится со словенкой Тамарой Зиданшек в рамках второго раунда Открытого чемпионата Австралии. Ориентировочное начало поединка — в 11:00 мск. Прогноз на Тамара Зиданшек — Серена Уильямс.

Тамара Зиданшек

Зиданшек является 70-й ракеткой мира.

22-летняя словенка во второй год подряд вышла во второй раунд Australian Open. В прошлом году на этой стадии ее остановила будущая чемпионка турнира Наоми Осака — 2:6, 4:6.

Именно игры с мощными физически соперницами становятся проблемой для Зиданшек. Серена — однозначно среди них.

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Новый год Тамара начала с первенства в Окленде, где во втором раунде уступила Джессике Пегуле — 2:6, 3:6. Затем был Хобарт и поражение уже на старте от Елены Рыбакиной — 1:6, 4:6.

В первом раунде Мельбурна Зиданшек встречалась с кореянкой На-Лаэ Хан и довольно комфортно разобралась с малоизвестной соперницей — 6:3, 6:3.

Серена Уильямс

Американка является девятой ракеткой мира, а в Австралии ей достался восьмой номер посева.

Подготовку к первому в сезоне ТБШ 38-летняя теннисистка начала на турнире в Окленде, где показала, что находится в отличной форме, завоевав титул.

По ходу первенства она отдала всего один сет, а в решающем поединке одолела американку Джессику Пегулу — 6:3, 6:4.

Старт в Мельбурне получился не менее ярким. Серена встречалась с Анастасией Потаповой и буквально уничтожила соперницу — 6:0, 6:3. Видно, что старалась Уильямс-младшая завершить игру как можно быстрее и двигаться дальше.

Стоит отметить, что Серена является семикратной чемпионкой Australian Open. Последний титул здесь она завоевала в 2017-м.

Прогноз

Теннисистки сыграют между собой впервые. Букмекеры не сомневаются в победе Серены — 1.01 против 16.5.

Зиданшек вряд ли справится с подачами американки, а Уильямс сделает все, чтобы оформить разгром и отправиться в следующий раунд за более серьезной оппоненткой. Предлагаем поставить на победу Серены Уильямс с форой -7,5 гейма за 1.81. 0