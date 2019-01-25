Новак Джокович — Люка Пуй. Ставки и прогнозы на Australian Open 25 января 2019 года

Новак Джокович
В первых раундах на этом розыгрыше Открытого чемпионата Австралии первая ракетка мира не встречал особого сопротивления.
В первом круге турнира серб легко переиграл американца Крюгера (3:0). На следующем этапе одолел француза Цонга с таким же результатом.
В третьем круге Джокович встречался с Шаповаловым. И здесь у серба возникли определенные проблемы. В игре с канадцем Новак отдал один сет сопернику.
Самым сложным получился матч 1/8 финала с россиянином Медведевым. Здесь количество невынужденных промахов у Джоковича составило аж 50. Правда, процент первой подачи составил 68%.
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В четвертьфинале Джокович играл с Нисикори. Японец уступил в стартовом сете 6:1, а во втором снялся из-за травмы.
Люка Пуй
Французский теннисист до полуфинала турнира не встречался с представителями десятки. В первом круге АО Пуй легко обыграл казаха Кукушкиным (3:0).
Сложнее выдался второй поединок француза с австралийцем Попуриным, где пришлось играть два тай-брейка. И в матче 1/8 финала с немцем Мартерером Пуй также провел два тай-брейка. И оба выиграл.
В следующем круге Пуй играл с канадцем Раоничем, который занимает на данный момент 17-е место и победил его (3:1). Четвертьфинальный поединок с хорватом Чоричем, который занимает 12-е место в рейтинге, продлился более трех часов. В решающем третьем сете француз обыграл оппонента на тай-брейке, проявив характер. В итоге сложнейшая победа по партиям 3:1.
Прогноз
Соперники между собой еще не встречались. Игра Джоковича сейчас далека от идеала и в поединке с Пуем у него могут возникнуть проблемы. Ведь француз проявлял на турнире характер и часто обыгрывал оппонентов на тай-брейках.
Предлагаем поставить на французского теннисиста с форой по геймам + 8 за 1.78. 0