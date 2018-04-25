Леонардо Майер — Карен Хачанов. Прогноз и ставки на теннисный матч 25 апреля

Леонардо Майер

Аргентинец, который является 45-й ракеткой мира, прибыл в Испанию после выступления на американских турнирах. В Индиан-Уэллсе ему удалось одержать три подряд победы, после чего непреодолимым препятствием стала лишь фантастическая игра соотечественника Хуана Мартина Дель Потро (6:3, 6:7, 3:6). В Майами у Майера получилось меньше. Сначала он не без проблем справился с американцем Дональдом Янгом (3:6, 6:4, 6:2), после чего Леонардо остановил хорват Борна Чорич (7:6, 3:6, 4:6).

На испанском грунте Леонардо Майер уже одержал одну очень яркую победу над немцем Мишей Зверевым, завершив второй сет с нулем проигранных геймов — 6:3, 6:0. Аргентинец показал, что находится в прекрасной форме, хотя с психологией у него могут начаться проблемы в любой момент, поэтому не стоит отталкиваться именно от этого поединка.

Карен Хачанов

Россиянин расположился на 37-й строчке мирового рейтинга и получил 16-й номер при посеве в Барселоне, стартуя со второго круга.

Главным успехом Карена стал в нынешнем сезоне стало завоевание титула на турнире в Марселе, но затем последовал резкий спад игровой форме и о борьбе за поздние стадии речи уже не шло. Хачанов добыл по одной победе в Дубае и Майами, а в Монте-Карло совсем недавно ему удалось справиться с Танаси Коккинакисом (7:5, 6:4) и Жилем Симоном (6:2, 6:2), но далее он без особых шансов уступил «великому и ужасному» Рафе Надалю — 3:6, 2:6.

Далее Карен Хачанов заранее отправился в Барселону, чтобы потренироваться и привыкнуть к местным кортам. Поможет это или нет — узнаем уже сегодня.

Прогноз

1,83Тотал матча больше 22,5 гейма

Учитывая потенциал и нестабильность Майера, нет ничего удивительного в довольно высоком коэффициенте на его успех. Хачанов считается фаворитом предстоящего поединка, но и здесь не все так просто, ведь российский теннисист будет проводить свой первый матч в Барселоне, тогда как его соперник успел адаптироваться к местному покрытию.

Вряд ли один из игроков сможет одержать легкую победу, так как силы примерно равны. Майер классно меняет ритм и качественно пробивает с первой подачи, а у Хачанова в арсенале есть вариативность, уверенность и хороший прием. Предлагаем поставить на тотал больше 22,5 гейма за 1,83.

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