Россия
Сборная России выдала невероятный полуфинал, где горела за 3 минуты до конца со счетом 3:5. Но затем то ли везение, то ли упорство, то ли ошибки Швейцарии, но скорее всего все сразу позволили забить два, сравнять, и выгрызть серию пенальти.
Важно отметить, что Россия сама создала себе проблемы: забила в самом начале и довела до уверенных 3:1 к середине, но затем расслабилась и получила 4 подряд.
Да, спаслись, но это, очевидно, стоило это команде Михаила Лихачева больших сил: физических и психологических. Радость команды после победы в серии пенальти была такой, словно это уже финал. Но пока нет.
Япония
Япония, напротив, довольно хладнокровно расправилась в полуфинале с Сенегалом, потратив на это сил ровно столько, сколько было необходимо.
После двух периодов счет на табло был крайне скромный — 1:0 в пользу команды Озу Морейры. Японцы выжидали, пока обескровленный Сенегал пойдёт отыгрываться, и дождались. 5:2 — счет уже не такой маленький, но все же отражающий суть событий только концовки матча.
Выход японцев в финал — не самое ожидаемое, что произошло на этом турнире. С одной стороны, это может окрылить команду, но может и задавить грузом ответственности.
Прогноз и ставка
Букмекеры не сомневаются в победе сборной России. На победу России коэффициенты в районе 1.45, на Японию — 4.15, ничья в основное время идет за 6.70.
Вроде бы, все очевидно.
Россия и Япония уже играли на этом ЧМ по пляжному футболу в группе. И тогда россиянине одержали уверенную победу 7:1. Однако, для японцев матч не имел турнирной мотивации, а сборной России для более удачного расклада в плей-офф нужна была победа.
Важно отметить, что
Самая напрашивающаяся ставка на матч — победа России за 1.45. Но это довольно скучно (и, как ни странно, рискованно).
А вот интересным вариантом будет рассмотреть ставки на тоталы. Япония крайне низовая команда, и ТБ 7.5 в ее матчах пал как раз в групповом матче против России, но тогда игра, как уже отмечалось, была нужна только России.
Сборная России тоже не самая результативная на турнире, ТБ 8.5 пал лишь накануне в полуфинале со Швейцарцами.
С учетом игровых моделей команд, и оставленных сил в довольно стремительном турнире, предположим, что игра будет закрытой и довольно