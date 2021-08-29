В воскресенье, 29 августа, в Лужниках состоится финальный матч чемпионата мира по пляжному футболу. Сборная России сыграет с Японией в 19:30 мск. Россия — Япония: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Россия

Сборная России выдала невероятный полуфинал, где горела за 3 минуты до конца со счетом 3:5. Но затем то ли везение, то ли упорство, то ли ошибки Швейцарии, но скорее всего все сразу позволили забить два, сравнять, и выгрызть серию пенальти.

Важно отметить, что Россия сама создала себе проблемы: забила в самом начале и довела до уверенных 3:1 к середине, но затем расслабилась и получила 4 подряд.

Да, спаслись, но это, очевидно, стоило это команде Михаила Лихачева больших сил: физических и психологических. Радость команды после победы в серии пенальти была такой, словно это уже финал. Но пока нет.

Япония

Япония, напротив, довольно хладнокровно расправилась в полуфинале с Сенегалом, потратив на это сил ровно столько, сколько было необходимо.

После двух периодов счет на табло был крайне скромный — 1:0 в пользу команды Озу Морейры. Японцы выжидали, пока обескровленный Сенегал пойдёт отыгрываться, и дождались. 5:2 — счет уже не такой маленький, но все же отражающий суть событий только концовки матча.

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Выход японцев в финал — не самое ожидаемое, что произошло на этом турнире. С одной стороны, это может окрылить команду, но может и задавить грузом ответственности.

Прогноз и ставка

Букмекеры не сомневаются в победе сборной России. На победу России коэффициенты в районе 1.45, на Японию — 4.15, ничья в основное время идет за 6.70.

Вроде бы, все очевидно.

Россия и Япония уже играли на этом ЧМ по пляжному футболу в группе. И тогда россиянине одержали уверенную победу 7:1. Однако, для японцев матч не имел турнирной мотивации, а сборной России для более удачного расклада в плей-офф нужна была победа.

Важно отметить, что сборная России пока ни разу не проиграла , хотя была трижды к этому очень близка. Очевидно, это говорит о волевом духе команды.

Самая напрашивающаяся ставка на матч — победа России за 1.45. Но это довольно скучно (и, как ни странно, рискованно).

А вот интересным вариантом будет рассмотреть ставки на тоталы. Япония крайне низовая команда, и ТБ 7.5 в ее матчах пал как раз в групповом матче против России, но тогда игра, как уже отмечалось, была нужна только России.

Сборная России тоже не самая результативная на турнире, ТБ 8.5 пал лишь накануне в полуфинале со Швейцарцами.