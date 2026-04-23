В третьем матче серии 1/8 финала Кубка Стэнли «Монреаль» будет принимать «Тампу-Бэй». Игра пройдет в «Белл Центре» 25 апреля. Начало встречи — в 02:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Монреаль — Тампа-Бэй с коэффициентом для ставки за 1.99.

«Монреаль»

Путь к плей-офф: Регулярный чемпионат «Монреаль» закончил на 4-м месте в Восточной конференции со 106 очками на счету, по дополнительной разнице уступив 3-ю строчку «Тампе».

Последние матчи: Перед началом плей-офф «Монреаль» провел два выезда. Первый завершился крупной победой над «Айлендерс», во втором было зафиксировано поражение от «Филадельфии» (2:4).

Серию против «Тампы-Бэй» команда Мартена Сан-Луи начала с победы в овертайме и перфоманса Юрая Слафковского, который отличился трижды (4:3, от). Во второй встрече «Канадиенс» проиграли (2:3, от).

Не сыграют: Ноа Добсон, Патрик Лайне.

Состояние команды: «Монреаль» возвращается в домашние стены с неплохим результатом.

Ничья по итогам гостевого этапа против соперника с богатым кубковым предполагает дальнейшую борьбу «Канадиенс» в статусе коллектива, который как минимум не уступает в классе и умении играть в вариативный хоккей.

На момент написания лучшим бомбардиром «Монреаля» является Юрай Слафковский, хет-трик которого принес победу в первой встрече.

«Тампа-Бэй»

Путь к плей-офф: На общем этапе «Тампа» заработала 106 очков, с которыми прописалась на 3-м месте в таблице Восточной конференции, на 3 турнирных пункта отстав от 2-го «Баффало».

Последние матчи: Заключительные матчи регулярки «Тампа-Бэй» провела в домашних стенах, где добилась победы над «Детройтом» (4:3, от), но сгорела «Рейнджерс» (2:4).

Начало 1/8 финала против «Монреаля» на «Амали Арене» вышло максимально упорным. В обеих встречах соперники уходили в овертайм. В первом матче коллектив Джона Купера потерпел поражение (3:4, от), во втором — вырвал победу благодаря голу Яниса Мозера (3:2, от).

Не сыграют: Шарль-Эдуар Д'Астус, Виктор Хедман, Понтус Хольмберг.

Состояние команды: На кубковую кампанию 2026 года у «Тампы-Бэй» имеются самые смелые планы, но пока серия против «Монреаля» складывается для команды крайне непросто.

Коллектив Джона Купера тратит на это противостояние много усилий и не может сдержать канадцев, испытывающих голод больших побед. Перед предстоящим выездом в Квебек «Лайтнинг» потерпели четыре поражения в пяти гостевых матчах.

Статистика для ставок

«Тампа-Бэй» не забивала больше 2 голов в 3 последних гостевых матчах

В 3 личных встречах из 5 последних была установлена ничья в основное время

В 3 личных встречах из 4 последних было забито 5 или менее голов

Коэффициенты букмекеров: Победа «Монреаля» оценивается букмекерами в 2.60, ничья — в 4.20, победа «Тампы-Бэй» — в 2.35.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.81, на тотал меньше 5.5 — за 2.09.

Прогноз: В домашних условиях канадцы будут нацелены на игру первым номером. Ранее в очных встречах у них это неплохо получалось, поэтому данный опыт команда Сан-Луи наверняка пожелает использовать как надо.

Ставка: «Монреаль» победит в матче за 1.99.

Прогноз: При своих болельщиках «Монреаль» нередко по ходу сезона выдавал фестивальные матчи, в которых результативный «верх» преобладал над всеми остальными элементами борьбы. По такому же сценарию может пройти и кубковая встреча, учитывая, что обе команды испытывают проблемы в обороне, но при этом умеют забивать.

Ставка: Тотал больше 5.5 за 1.81.