Ночью за океаном прошли три матча первого раунда плей-офф

«Филадельфия» — «Питтсбург» — 5:2

Голами в составе победителей отметились Оуэн Типпетт, Тревор Зеграс, Джексон Кейтс, Расмус Ристолайнен и Ник Силер.

За «Пингвинз» забивали Евгений Малкин, у которого стало 2 (2+0) очка в 3 играх плей-офф, и защитник Эрик Карлссон.

Нападающий хозяев Матвей Мичков поучаствовал в драке, но не отметился результативными действиями.

«Филадельфия» ведёт в серии 3:0. Четвёртый матч пройдёт в воскресенье, 26 апреля, в 3:00 мск.

«Эдмонтон» — «Анахайм» — 4:6

У хозяев забили Леон Драйзайтль, Коннор Мерфи, Зак Хаймэн и Джошуа Замански.

За «Дакс» дубли на счету Каттера Готье и Райана Пеллинга, также по одной шайбе забросили Джейкоб Труба и Алекс Киллорн.

Форвард «Ойлерз» Василий Подколзи н сделал ассист. У него теперь 3 (0+3) очка в Кубке Стэнли-2026.

Счёт в серии стал равный — 1:1. Третья встреча состоится на льду «Анахайма» в субботу, 25 апреля, в 05:00 по московскому времени.

«Миннесота» — «Анахайм» — 3:3

, идёт второй овертайм