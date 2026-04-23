В третьем матче серии 1/8 финала Кубка Стэнли «Анахайм» будет принимать «Эдмонтон». Игра пройдет в «Хонда Центре» 25 апреля. Начало встречи — в 05:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Анахайм — Эдмонтон с коэффициентом для ставки за 1.81.

«Анахайм»

Путь к плей-офф: «Анахайм» завершил общую стадию на 6-м месте в таблице Западной конференции. В 82 матчах калифорнийцы набрали 92 очка, по дополнительной разнице отстав от 6-й «Юты».

Последние матчи: Перед началом плей-офф «Анахайм» на выезде потерпел поражение от «Миннесоты» (2:3), но установил эффектную победу над «Нэшвиллом» (5:4).

Кубковую серию против «Эдмонтона» команда Джоэля Кенневилля начала с поражения (3:4). Во второй игре в Альберте «Дакс» добились волевой победы (6:4).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Не сыграют: Янсен Харкинс, Росс Джонстон, Петр Мразек.

Состояние команды: В первом с 2018 года раунде плей-офф «Анахайм» демонстрирует неуступчивость и явно не стесняется действовать с позиции силы против суперзвезд из Альберты.

Ни в одном матче в «Роджерс Плейс» команда Джоэля Кенневилля не забивала меньше 3 голов. Однако в домашних стенах «Дакс» установили только одну победу в шести недавних играх.

«Эдмонтон»

Путь к плей-офф: В 82 матчах главного турнира канадцы из Альберты заработали 93 очка, с которыми обосновались на 5-м месте в гонке Запада, на 2 турнирных пункта отстав от 4-го «Вегаса».

Последние матчи: В последних двух матчах регулярного сезона «Эдмонтон» на домашнем льду уступил «Колорадо» (1:2, бул.), но сокрушил «Виннипег» (6:1).

Там же — в Альберте — стартовала серия против «Анахайма». В первой игре команда Криса Кроблауха победила с минимальной разницей (4:3). Во втором матче «Ойлерз» потерпели неудачу (4:6).

Не сыграют: Адам Хенрик, Маттиас Янмарк, Макс Джонс.

Состояние команды: По ходу сезона «Эдмонтон» неоднократно терял результат ввиду проблем в обороне и ненадежной вратарской линии. В плей-офф серии с «Анахаймом» тоже же самое произошло во втором матче.

Промежуточная ничья — вовсе не тот итог, на который надеялись «Ойлерз» перед выездом в Калифорнию, где команда нередко испытывает дискомфорт, в том числе и на территории «Дакс».

Статистика для ставок

«Анахайм» потерпел 8 поражений в 9 последних домашних матчах

«Анахайм» пропускал 4 шайбы и более в 5 домашних матчах из 7 последних

«Анахайм» обыграл «Эдмонтон» в 3 последних матчах на своей территории

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Анахайма» оценивается букмекерами в 2.80, ничья — в 4.87, победа «Эдмонтона» — в 2.13.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.36, на тотал меньше 5.5 — за 2.88.

Прогноз: «Анахайм» в домашних условиях постарается обозначить борьбу, в результате чего игра должна раскрыться с точки зрения опасных выпадов и голевых эпизодов.

Ставка: Тотал больше 6.5 за 1.81.

Прогноз: Несмотря на фактор чужой площадки, «Эдмонтон» должен справляться с «Анахаймом» за счет высокого индивидуального класса верхних звеньев. Под давлением у «Дакс» нередко возникают проблемы с контролем в зоне защиты.

Ставка: «Эдмонтон» не проиграет + ТБ 5.5 за 1.99.