В третьем матче серии 1/8 финала Кубка Стэнли «Филадельфия» будет принимать «Питтсбург». Игра пройдет на «Эксфинити мобайл-арене» 23 апреля. Начало встречи — в 02:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Филадельфия — Питтсбург с коэффициентом для ставки за 1.84.

«Филадельфия»

Путь к плей-офф: В 82 регулярных матчах филадельфийцы заработали 98 очков, с которыми закрепились на 8-й строке Восточной конференции, на 3 турнирных пункта опередив 9-й «Вашингтон».

Последние матчи: Перед началом плей-офф «Филадельфия» в гостях прибила «Виннипег» (7:1), а дома взяла верх над «Каролиной» (3:2, бул.) и «Айлендерс» (4:2).

Удачно для команды Рика Токкета стартовал гостевой этап серии с «Питтсбургом». В первом матче «Флайерз» установили победу с минимальным гандикапом (3:2), а во втором — сокрушили хозяев «всухую» (3:0).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Не сыграют: Родриго Аболс, Никита Гребенкин.

Состояние команды: Пока ни один матч под знаменем дерби Пенсильвании «Филадельфия» не отдала по результату, как и ни разу не покидала площадку «Питтсбурга» без 3 заброшенных шайб.

Для «Флайерз» последняя встреча стала шестой из семи, в которой минимальная результативность достигала отметки в 3 гола. На домашнем льду команда Рика Токкета установила пять побед в шести недавних играх.

«Питтсбург»

Путь к плей-офф: «Питтсбург» закончил главный турнир на 8-й позиции в таблице Восточной конференции с 98 очками в наличии. По дополнительным цифрам «Пингвинз» остались выше «Филадельфии».

Последние матчи: Последний регулярный отрезок завершился двумя поражениями «Питтсбурга» от «Вашингтона» (3:6, 0:3) и провалом на территории «Сент-Луиса» (5:7).

Отрицательная серия результатов затронула и Кубок Стэнли. Первая попытка в рамках битвы за Пенсильванию не увенчалась успехом (2:3). Вторая же и вовсе обернулась локальной катастрофой (0:3).

Не сыграют: Калеб Джонс.

Состояние команды: Домашний этап принципиального противостояния «Питтсбург» провалил вчистую: поездка в Филадельфию без побед в запасе ставит «Пингвинз» в максимально затруднительное положение.

Команда Дэна Мьюза не выигрывает на протяжении пяти матчей кряду. Всякий раз на этом отрезке «Питтсбург» пропускал не менее 3 голов, а в трех случаях сгорел соперникам с разницей в -3 и более.

Статистика для ставок

«Питтсбург» пропускал 3 шайбы или более в 6 гостевых матчах из 7 последних

«Филадельфия» обыграла «Питтсбург» в 3 домашних матчах из 4 последних

«Филадельфия» не проигрывает на домашнем льду на протяжении 3 матчей кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Филадельфии» оценивается букмекерами в 2.48, ничья — в 4.17, победа «Питтсбурга» — в 2.58.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.86, на тотал меньше 5.5 — за 2.03.

Прогноз: В домашних стенах «Филадельфия» будет нацелена на игру первым номером и попытается забрать победный результат. При этом «Флайерз» обладают достаточными игровыми возможностями для реализации столь очевидного замысла.

Ставка: «Филадельфия» победит в матче за 1.84.

Прогноз: Не всякий раз в домашних стенах «Филадельфия» разрывает оборону «Питтсбурга», но именно в плей-офф раунде команда намерена выйти на высокий уровень реализации.

Ставка: Индивидуальный тотал «Филадельфии» больше 3 за 2.07.