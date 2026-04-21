Обзор матчей Кубка Стэнли 21 апреля.

«Питтсбург» — «Филадельфия» — 0:3

В серии до четырех побед «Филадельфия» ведет со счетом 2-0.

Следующий матч команды сыграют 23 апреля.

«Питтсбург» — «Филадельфия» — 0:3

«Каролина» — «Оттава» — 3:2 2ОТ

Победный гол во втором овертайме на счету Джордана Мартинука.

В серии до четырех побед «Каролина» ведет со счетом 2-0.

Следующий матч соперники проведут 24 апреля.

«Каролина» — «Оттава» — 3:2 2ОТ

«Даллас» — «Миннесота» — 4:2

Российский форвард «Уайлд» Кирилл Капризов сделал ассист.

В серии до четырех побед «Старз» сравняли счет — 1-1.

Следующий матч соперники проведут 23 апреля в Миннесоте.

«Эдмонтон» — «Анахайм» — 4:3

Российский нападающий Василий Подколзин отличился двумя голевыми передачами.

В серии до четырех побед «Ойлерз» повели со счетом 1-0.

Следующий матч соперники проведут 23 апреля в Эдмонтоне.