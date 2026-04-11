прогноз на матч Кубка Гагарина, ставка за 1.83

В третьем матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина «Салават Юлаев» будет принимать «Локомотив». Игра пройдет на «Уфа-Арене» 12 апреля. Начало встречи — в 13:30 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Салават Юлаев — Локомотив с коэффициентом для ставки за 1.83.

«Салават Юлаев»

Путь к плей-офф: Регулярный сезон «Салават Юлаев» закончил на 5-й позиции в таблице Восточной конференции. С 78 очками на счету, уфимцы на 3 балла опередили 6-й «Трактор».

Последние матчи: «Салават Юлаев» дольше остальных задержался в первом кубковом раунде, сумев сбросить с дистанции «Автомобилист» в шестой игре в домашних стенах (4:3, от).

Весьма печально завершился выезд команды Виктора Козлова в Ярославль, где в двух встречах «СЮ» потерпел провал при нулевой эффективности атакующей модели игры (0:1, 0:2).

Не сыграют: Александр Комаров, Евгений Кулик.

Состояние команды: В гостевых условиях поиски рабочих идей, способных проломить ярославскую оборонительную стену, не увенчались успехом. На льду «Локомотива» команда Виктора Козлова ни разу не отличилась.

Выправить ситуацию «Салавату Юлаеву» могут помочь домашние стены, где накануне уфимцы одержали шесть побед кряду. В пяти матчах упомянутого цикла «СЮ» забивал не менее 3 голов.

«Локомотив»

Путь к плей-офф: В 68 матчах регулярного сезона «Локомотив» заработал 98 очков, с которыми возглавил Западную конференцию, на 10 турнирных пунктов опередив 2-е «Динамо» Минск.

Последние матчи: В противостоянии со «Спартаком» у «Локомотива» не все шло гладко, но сбить с пути столичных соперников команде удалось в пятом матче, в котором была одержана волевая победа (2:0).

Скромный результат коллектив Боба Хартли зафиксировал в первой встрече с «Салаватом» благодаря голу Максима Шалунова (1:0). Во втором матче победу ярославцам обеспечили шайбы Байрона Фрэза и Александра Радулова (2:0).

Не сыграют: У «Локомотива» потерь нет.

Состояние команды: После насыщенной серии со «Спартаком» «Локомотив» решил проявить максимальную сдержанность и сделать ставку на оборонительную компактность.

Ни в одной игре второго раунда вратарь ярославцев Даниил Исаев пока не пропустил. Более того, в активе 26-летнего голкипера три встречи «на ноль» из недавних четырех. Победная серия команды Боба Хартли тем временем увеличилась до пяти матчей.

Статистика для ставок

«Салават Юлаев» победил в 6 последних домашних матчах

«Салават Юлаев» не проигрывает в основное время на протяжении 10 матчей кряду на своей территории

В 3 личных встречах из 4 последних «Салават Юлаев» забросил 1 шайбу в сумме

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Салавата Юлаева» оценивается букмекерами в 3.54, ничья — в 3.85, победа «Локомотива» — в 2.05.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.00, на тотал меньше 5.5 — за 1.00.

Прогноз: «Салават Юлаев» возвращается на домашний лед решать сложнейшие задачи. Но команду Виктора Козлова, наделенную характером, трудности кубковой серии едва ли способны сломить психологически.

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.83 на матч Салават Юлаев — Локомотив позволит вывести на карту выигрыш 830₽, общая выплата — 1830₽

Ставка: «Салават Юлаев» не проиграет за 1.83.

Прогноз: Несмотря на текущее развитие событий, «Салават» не был плох с точки зрения игры в обороне. В домашних условиях команда продемонстрирует надежность линии защиты и не позволит ярославцам выйти на высокий уровень результативности.

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.24 на матч Салават Юлаев — Локомотив принесёт прибыль 1240₽, общая выплата — 2240₽

Ставка: Индивидуальный тотал «Локомотива» меньше 2 за 2.24.