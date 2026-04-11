В третьем матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина «Салават Юлаев» будет принимать «Локомотив». Игра пройдет на «Уфа-Арене» 12 апреля. Начало встречи — в 13:30 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Салават Юлаев — Локомотив с коэффициентом для ставки за 1.83.

Евгений СергиенкоЕвгений СергиенкоХоккейный аналитик, редактор раздела ИгрыПодписаться в ТелеграмеПодписаться+

«Салават Юлаев»

Путь к плей-офф: Регулярный сезон «Салават Юлаев» закончил на 5-й позиции в таблице Восточной конференции.  С 78 очками на счету, уфимцы на 3 балла опередили 6-й «Трактор».

Последние матчи: «Салават Юлаев» дольше остальных задержался в первом кубковом раунде, сумев сбросить с дистанции «Автомобилист» в шестой игре в домашних стенах (4:3, от).

Весьма печально завершился выезд команды Виктора Козлова в Ярославль, где в двух встречах «СЮ» потерпел провал при нулевой эффективности атакующей модели игры (0:1, 0:2).

Не сыграют: Александр Комаров, Евгений Кулик.

Состояние команды: В гостевых условиях поиски рабочих идей, способных проломить ярославскую оборонительную стену, не увенчались успехом.  На льду «Локомотива» команда Виктора Козлова ни разу не отличилась.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Выправить ситуацию «Салавату Юлаеву» могут помочь домашние стены, где накануне уфимцы одержали шесть побед кряду.  В пяти матчах упомянутого цикла «СЮ» забивал не менее 3 голов.

«Локомотив»

Путь к плей-офф: В 68 матчах регулярного сезона «Локомотив» заработал 98 очков, с которыми возглавил Западную конференцию, на 10 турнирных пунктов опередив 2-е «Динамо» Минск.

Последние матчи: В противостоянии со «Спартаком» у «Локомотива» не все шло гладко, но сбить с пути столичных соперников команде удалось в пятом матче, в котором была одержана волевая победа (2:0).

Скромный результат коллектив Боба Хартли зафиксировал в первой встрече с «Салаватом» благодаря голу Максима Шалунова (1:0).  Во втором матче победу ярославцам обеспечили шайбы Байрона Фрэза и Александра Радулова (2:0).

Не сыграют: У «Локомотива» потерь нет.

Состояние команды: После насыщенной серии со «Спартаком» «Локомотив» решил проявить максимальную сдержанность и сделать ставку на оборонительную компактность.

Ни в одной игре второго раунда вратарь ярославцев Даниил Исаев пока не пропустил.  Более того, в активе 26-летнего голкипера три встречи «на ноль» из недавних четырех.  Победная серия команды Боба Хартли тем временем увеличилась до пяти матчей.

Статистика для ставок

  • «Салават Юлаев» победил в 6 последних домашних матчах
  • «Салават Юлаев» не проигрывает в основное время на протяжении 10 матчей кряду на своей территории
  • В 3 личных встречах из 4 последних «Салават Юлаев» забросил 1 шайбу в сумме

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Салавата Юлаева» оценивается букмекерами в 3.54, ничья — в 3.85, победа «Локомотива» — в 2.05.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.00, на тотал меньше 5.5 — за 1.00.

Прогноз: «Салават Юлаев» возвращается на домашний лед решать сложнейшие задачи.  Но команду Виктора Козлова, наделенную характером, трудности кубковой серии едва ли способны сломить психологически.

1.83«Салават Юлаев» не проиграетСтавка на матч #1Поставить
Ставка в размере 1000  с коэффициентом 1.83 на матч Салават Юлаев — Локомотив  позволит вывести на карту выигрыш 830₽, общая выплата — 1830₽

Прогноз: Несмотря на текущее развитие событий, «Салават» не был плох с точки зрения игры в обороне.  В домашних условиях команда продемонстрирует надежность линии защиты и не позволит ярославцам выйти на высокий уровень результативности.

2.24Индивидуальный тотал «Локомотива» меньше 2Ставка на матч #2Поставить
Сделанная ставка 1000  с коэффициентом 2.24 на матч Салават Юлаев — Локомотив  принесёт прибыль 1240₽, общая выплата — 2240₽

