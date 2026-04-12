В воскресенье, 12 апреля, уфимский «Салават Юлаев примет ярославский "Локомотив" в рамках 1/4 финала плей-офф Кубка Гагарина. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

25' Расставились в большинстве в зоне атаки игроки «Салавата».

25' Удаление у «Локо», на 2 минуты за подножку удален Байрон Фрейз.

24' Отложенный штраф у «Локо», вратарь «Салавата» заменился на дополнительного полевого игрока.

23' Позиционная атака «Локомотива».

22' Команда «Локомотив» играет в полном составе.

21' Шелдон Ремпал бросил из круга вбрасывания зоны атаки «Салавата», зафиксировал шайбу вратарь гостей Исаев.

21' Второй период начался!

Статистика после первого периода

20' Перерыв. Активнее «Локо» провёл первый период, счёт отображает происходившее на льду.

20' Родуолд добивал с близкого расстояния от ворот «Локо», щитком парировал шайбу вратарь гостей Исаев.

20' Удаление у «Локо», на 2 минуты за подножку удален Байрон Фрейз.

19' Команды играют в полных составах.

19' Сильный бросок Василевского от синей линии «Локомотива», шайба мимо створа пролетела.

18' Контролируют шайбу игроки «Локомотива» в поисках обострения ситуации у ворот «Салавата».

17' Обоюдное удаление за грубость, по 2 минуты получили Девин Броссо у «Салавата» и Рихард Паник у «Локомотива».

17' Егор Сурин оказался с глазу на глаз с вратарем «Салавата», но промахнулся с близкого расстояния.

16' Атака «Салавата» угодила в положение «вне игры».

15' В атаке «Локомотив», внимательно обороняются уфимцы блокируя броски гостей.

14' Много силовой борьбы по всему периметру площадки.

13' На носилках увозят Евгения Кузнецова с площадки.

13' Силовой Полунина на нападающем «Салавата» Евгении Кузнецове, повреждение у уфимца.

13' Бросок Александра Елесина с центра зоны атаки «Локо», отразил шайбу вратарь хозяев Вязовой.

12' В полном составе играет «Салават Юлаев».

11' Получается у «Салавата» вывести шайбу из своей зоны в меньшинстве.

10' Удаление у «Салавата», командный штраф 2 минуты за нарушение численного состава.

10' Продолжается игра в высоком темпе.

09' Позиционная атака «Салавата», на своей синей линии встречают хозяев игроки «Локо».

08' Убегали 2 в 1 игроки «Локомотива», с броском Артура Каюмова справился вратарь хозяев Вязовой.

07' Продолжает атаковать «Локомотив», уверенно действуют ярославцы.

06' Гоол! 0:1. Денис Алексеев с близкого расстояния от ворот «Салавата» послал шайбу в верхний угол ворот, без шансов для вратаря хозяев Семёна Вязового.

05' Поочередно команды проводят атаки, до бросков по воротам пока дело редко доходит.

04' Позиционная атака «Салавата», внимательно обороняются гости.

03' Артём Горшков прорвался к воротам «Локомотива», но переиграть вратаря гостей Даниила Исаева не сумел.

03' В высоком темпе начинается игра.

02' Активное начало от «Локомотива», вынуждены уфимцы обороняться.

01' Матч начался! Стартовое вбрасывание осталось за хоккеистами «Локомотива».

До матча

13:28 Команды появились на льду, скоро матч начнется!

13:20 Матч пройдет на «Уфа-Арене», вмещающей 8522 зрителя.

13:10 Главными судьями матча будут Максим Сидоренко из Минска и Иван Фатеев из Московской области.

Стартовые составы команд

Стартовый состав «Салавата»

«Салават Юлаев»: Вязовой, Коновалов; Панин, Стюарт, Варлов, Цулыгин, Будницкий, Василевский, Газимов; Горшков, Родуолд, Хохлачёв, Ремпал, Броссо, Хохряков, Ефремов, Пименов, Максим Кузнецов, Сучков, Фаизов, Евгений Кузнецов, Жаровский.

Стартовый состав «Локомотива»

«Локомотив»: Мельничук, Исаев; Елесин, Береглазов, Гернат, Черепанов, Рафиков, Мисюль, Сергеев; Кирьянов, Иванов, Николаев, Паник, Каюмов, Кузин, Радулов, Фрейз, Сурин, Берёзкин, Шалунов, Полунин, Алексеев.

«Салават Юлаев»

Регулярный сезон «Салават Юлаев» закончил на 5-й позиции в таблице Восточной конференции. С 78 очками на счету, уфимцы на 3 балла опередили 6-й «Трактор». «Салават Юлаев» дольше остальных задержался в первом кубковом раунде, сумев сбросить с дистанции «Автомобилист» в шестой игре в домашних стенах (4:3, от). Весьма печально завершился выезд команды Виктора Козлова в Ярославль, где в двух встречах «СЮ» потерпел провал при нулевой эффективности атакующей модели игры (0:1, 0:2).

В гостевых условиях поиски рабочих идей, способных проломить ярославскую оборонительную стену, не увенчались успехом. На льду «Локомотива» команда Виктора Козлова ни разу не отличилась. Выправить ситуацию «Салавату Юлаеву» могут помочь домашние стены, где накануне уфимцы одержали шесть побед кряду. В пяти матчах упомянутого цикла «СЮ» забивал не менее 3 голов. Не помогут команде в отчетной встрече Александр Комаров и Евгений Кулик.

«Локомотив»

В 68 матчах регулярного сезона «Локомотив» заработал 98 очков, с которыми возглавил Западную конференцию, на 10 турнирных пунктов опередив 2-е «Динамо» Минск. В противостоянии со «Спартаком» у «Локомотива» не все шло гладко, но сбить с пути столичных соперников команде удалось в пятом матче, в котором была одержана волевая победа (2:0). Скромный результат коллектив Боба Хартли зафиксировал в первой встрече с «Салаватом» благодаря голу Максима Шалунова (1:0). Во втором матче победу ярославцам обеспечили шайбы Байрона Фрэза и Александра Радулова (2:0).

После насыщенной серии со «Спартаком» «Локомотив» решил проявить максимальную сдержанность и сделать ставку на оборонительную компактность. Ни в одной игре второго раунда вратарь ярославцев Даниил Исаев пока не пропустил. Более того, в активе 26-летнего голкипера три встречи «на ноль» из недавних четырех. Победная серия команды Боба Хартли тем временем увеличилась до пяти матчей. У «Локомотива» потерь нет.

Личные встречи

В текущей серии плей-офф Кубка Гагарина обе победы остались за «Локомотивом» (1:0 и 2:0). В регулярном сезоне КХЛ, «Локомотив» так же дважды одолел «Салават», дома 4:3 в овертайме, в Уфе 1:4.

