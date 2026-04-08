прогноз на матч НХЛ, ставка за 2.13

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Детройт» будет принимать «Филадельфию». Игра пройдет на «Литтл Сизарс Арене» 10 апреля. Начало встречи — в 02:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Детройт — Филадельфия с коэффициентом для ставки за 2.13.

«Детройт»

Турнирное положение: В активе «Детройта» 89 набранных очков, с которыми команда рухнула на 12-ю позицию в таблице Востока, на 3 турнирных балла отдалившись от топ-8.

Последние матчи: После важнейшей гостевой победы над «Филадельфией» 3 апреля (4:2) «Детройт» провел серию провальных матчей.

На выезде команда Тодда Маклеллана сгорела «Рейнджерс» (1:4), тогда как на домашнем льду не сумела справиться ни с «Миннесотой» (4:5), ни с «Коламбусом» (3:4, бул.).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Не сыграют: Мэйсон Аплтон, Джастин Фолк.

Состояние команды: «Детройт» проводит отрезок, по своему характеру максимально приближенный к плей-офф. Как бы банально это ни было, но каждая ошибка может стоить команде шанса сыграть в Кубке Стэнли.

Промежуточные результаты «Ред Уингз» тем временем оставляют желать лучшего. В девяти предыдущих матчах команда Тодда Маклеллана зафиксировала только две победы и набрала 5 очков.

«Филадельфия»

Турнирное положение: С 92 очками на счету, «Филадельфия» закрепилась на 8-м месте в таблице Восточной конференции, на 2 балла опережая 9-й «Коламбус».

Последние матчи: После поражений от прямых конкурентов — «Вашингтона» (4:6) и «Детройта» (2:4) — «Филадельфия» выдала ряд победных результатов.

В гостевых условиях «Флайерз» учинили расправу над «Айлендерс» (4:1) и «Нью-Джерси» (5:1). Между этими матчами была зафиксирована скромная домашняя победа над «Бостоном» (2:1, от).

Не сыграют: Родриго Аболс, Никита Гребенкин.

Состояние команды: В середине регулярки «Филадельфия» спикировала в нижнюю половину таблицы Востока, но у финишной черты общего этапа решилась бороться за плей-офф.

В двенадцати предыдущих матчах команда Рика Токкета установила девять побед. Между тем в гостевых условиях «Флайерз» добыли 18 зачетных баллов в 10 недавних встречах.

Статистика для ставок

«Детройт» победил в 3 личных встречах из 5 последних у себя дома

«Филадельфия» забивала 4 шайбы и более в 3 матчах из 4 последних на льду «Детройта»

В 3 личных встречах на льду «Детройта» из 4 последних было забито 8 голов и более

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Детройта» оценивается букмекерами в 2.22, ничья — в 4.27, победа «Филадельфии» — в 2.88.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.80, на тотал меньше 5.5 — за 2.11.

Прогноз: От личного противостояния будет зависеть многое в контексте дальнейшей борьбы за плей-офф. С учетом запредельного мотивационного фона «Филадельфия», достаточно неплохо играющая в гостях, постарается усложнить жизнь «Детройту».

Ставка: «Филадельфия» победит в матче за 2.13.

Прогноз: Оборона является одним из наиболее уязвимых элементов в системе «Детройта». Претендующая на победные баллы «Филадельфия» в таких условиях должна легко выбираться на хорошие показатели результативности.

Ставка: Индивидуальный тотал «Филадельфии» больше 2.5 за 1.79.